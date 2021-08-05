«Импичмент»: вышел первый тизер третьего сезона «Американской истории преступлений»

Третий сезон «Американской истории преступлений» получил название «Импичмент». С центре сюжета — скандал, связанный с отношениями между Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Он положил начало национальному кризису, повлекшему за собой первое впервые за более чем столетнюю историю Соединенных Штатов объявление импичмента действующему президенту.

В основу сюжета легла книга Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента». Главные роли исполнили Сара Полсон (Линда Трипп), Бини Фелдштейн (Моника Левински), Клайв Оуэн (Билл Клинтон), Аннали Эшфорд (Паула Джонс), Иди Фалко (Хиллари Клинтон) и другие.

Исполнительный продюсер проекта Райан Мерфи также выступил в качестве режиссера (вместе с Энтони Хемингуэем), а саму Монику Левински уговорил стать одним из продюсеров. Премьера сезона была запланирована на 27 сентября 2020 года, но позже ее перенесли на 7 сентября 2021-го.

Напомним, ранее Райан Мерфи показал тизер хоррор-антологии «Американские истории ужасов». Не путать с «Американской историей ужасов» — новый проект станет спин-оффом к сериалу. Мерфи также раскрыл подробности нового сезона «Американской истории преступлений». Продолжение сериала посвятят легендарному нью-йоркскому ночному клубу Studio 54.