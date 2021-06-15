«Мы собираемся сделать Studio 54 сезоном «Американской истории преступлений». По моей работе вы можете понять, что я одержим той эпохой. Когда я был ребенком, в Индиане, я вел колонку Лиз Смит в Indianapolis Star, читал об этом и думал: «О! Я хочу туда поехать», — приводит Daily Mail слова Мерфи.

«Мне нравится, о чем идет речь. Я люблю то время и место. Но я также чувствую, что это история излишеств и история двух парней, которым приснилась мечта, которые зашли слишком далеко и заплатили за нее. Мне нравятся работы Яна Шрагера, и я считаю его гением. Это интересная история, которую можно рассказать через призму», — добавил режиссер сериала.

Каждый сезон сериала-антологии «Американская история преступлений» снят в жанре криминальной драмы и рассказывает о том или ином громком преступлении, оставившем свой след в истории Соединенных Штатов. Первый сезон, «Народ против О. Джея Симпсона», посвящен так называемому «Делу Симпсона», прогремевшему в 1990-х годах. Второй сезон, «Убийство Джанни Версаче», исследует убийство дизайнера Джанни Версаче, которое было совершено серийным убийцей Эндрю Кьюнененом.