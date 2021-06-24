Вышел тизер хоррор-антологии «Американские истории ужасов» — спин-оффа сериала «Американская история ужасов» Райана Мерфи

Новая антология устроена иначе, чем сериал «Американская история ужасов». Здесь не целый сезон, а каждая серия является отдельной «страшилкой» со своим сюжетом — как объясняет сам Мерфи, «каждый эпизод принесет вам новый кошмар».

Ранее Мерфи сообщал, что роли в спин-оффе исполнят Кевин МакХэйл, Диллон Бернсайд, Чарльз Мелтон и Нико Гритэм. В августе 2020 года звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон, без которой не обходится ни один сезон сериала, говорила, что поставит несколько эпизодов новой антологии.

Что касается самой «Американской истории ужасов», в грядущем, десятом по счету сезоне снимутся Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Эрин Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.

Проект-антология основан на различных хоррор-историях — от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Девятый сезон был построен по принципу слэшеров 1980-х, а действие разворачивалось в летнем лагере.

Новый проект «Американские истории ужасов» стартует 15 июля на стриминговом сервисе Hulu.

Напомним, ранее режиссер и сценарист Райан Мерфи также раскрыл подробности нового сезона «Американской истории преступлений». Продолжение сериала посвятят легендарному нью-йоркскому ночному клубу Studio 54.