«А это ничего, что мы похитили человеческие останки?»: состоялась мировая премьера трейлера «Петровы в гриппе» Серебренникова

По сюжету фильма, Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

Главную роль в экранизации романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» исполнил актер и режиссер Семен Серзин. Также в ролях Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Иван Дорн и другие.

Фильм участвует в основной программе 74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 6 по 17 июля, а в российский прокат выйдет 9 сентября 2021 года. Посмотрите также специальный праздничный ролик к новому фильму Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».