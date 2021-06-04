От Стивена Кинга до «Почему женщины убивают»: что смотреть дома на этой неделе

Продолжение драмеди с черным юмором «Почему женщины убивают», триллер «История Лизи» по роману и сценарию Стивена Кинга с Джулианной Мур и фэнтези по комиксу «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Подслушано», премьера (Kion)
Недавно запущенная платформа Kion продолжает экспериментировать с выкладкой своих сериалов. Так, новый детективный триллер про подростков Ильи Куликова выпускают по одному эпизоду каждый день: к 4 июня он выйдет полностью. Это история школьных друзей, которые замечают, что их ровесники начали бесследно исчезать. В касте — юные актеры, знакомые зрителям по другим проектам о тинейджерах и не только: от Валентины Ляпиной до Александра Новикова.
С 31 мая, Kion
«Хочу все знать!», премьера («КиноПоиск HD»)
Киностудия им. Горького и «КиноПоиск HD» возрождают советский науч-поп хит для детей — познавательный киножурнал, который выходил с 1957 года. В переосмысленной версии будет 36 серий по 12 минут, а песню для заставки написала Лиза Монеточка.
С 1 июня, «КиноПоиск HD»
«Душегубы», премьера (НТВ)
Ретро- (и не только) детективы по мотивам преступлений реально существовавших маньяков продолжают множится. «Душегубы» — художественное осмысление истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Впрочем, обещают, что сосредоточатся не на убийце, а тех кто занимался его поимкой — по сюжету это следователь Михаил Шахнович (Александр Самойленко) и столичный оперативник Леонид Ипатьев (Сергей Марин).
С 1 июня, НТВ, «Амедиатека»
«Анна Болейн» / Anne Boleyn, премьера (Channel 5)
Мини-сериал (в нем всего три эпизода), скорее всего, будут обсуждать из-за принципа слепого кастинга — главную роль в нем играет чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит («Настоящая кровь»). Но куда важнее тут феминистское прочтение знакомой всем трагичной истории королевы Анны Болейн, матери Елизаветы I. Царствующий супруг Генрих VIII обвинил ее в измене, инцесте и казнил.
С 3 июня, «Амедиатека»
«Мы — Lady Parts» / We Are Lady Parts, премьера (Peacock)
Шоураннер и режиссер комедийного шоу Нида Манзур («Доктор Кто») пытается изменить кинематографические стереотипы. Ее проект — история девичей панк-группы из девушек-мусульманок. Перед сериалом она сняла короткометражку со схожей фабулой.
С 3 июня, Peacock
«Почему женщины убивают» / Why Women Kill, 2 сезон (CBS)
В первом сезоне яркой и эксцентричной драмеди шоураннера Марка Черри («Отчаянные домохозяйки») связующим звеном был один и тот же дом и рассказывалось о его обитательницах и обитателях в 1960-х, 1980-х и 2010-х. Женщины убивали из милосердия, мести, ревности и самообороны, а в касте были суперзвезды вроде актрисы Люси Лью. В продолжении антологии речь пойдет только о конце 1940-х, а к умопомрачительным костюмам добавятся еще и цветочные композиции: отчаянная и наивная домохозяйка Альма (Эллисон Толман из «Фарго») будет пытаться попасть в элитный садовой клуб. Подробнее о сериале читайте в нашей рецензии.
С 4 июня, «Амедиатека»
«История Лизи» / Lisey's Story, премьера (Apple TV+)
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, к которой он лично написал и сценарий. Его главная героиня Лизи (Джулианна Мур) — вдова успешного писателя (Клайв Оуэн). После смерти мужа ее начинает преследовать его поклонник (Дэйн ДеХаан), чтобы получить неопубликованные рукописи. Продюсером этого мистического триллера об обратной стороне славы и том, из какого сора растут книги, стали Джей Джей Абрамс и сама Джулианна Мур, а поставил сериал номинант на «Оскар» Пабло Ларраин («Джеки»).
С 4 июня, Apple TV+
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth, премьера (Netflix)
Фэнтези о мире будущего, где рождаются люди-гибриды, основан на серии комиксов Джеффа Лемира. Их главный герой — трогательный мальчик с оленьими рогами Гас, который получил прозвище Сладкоежка. Спродюсированный Робертом Дауни-мл и его женой Сьюзан проект получился, судя по всему, менее мрачным, чем оригинальный графический роман.
С 4 июня, Netflix
«Дом» / Dom, премьера (Amazon Prime)
Бразильская драма о проблемах отцов и детей: полицейский Виктор мечтал, чтобы его сын не вырос преступником, но тот стал лидером торгующей наркотиками банды. Сериал основан на реальной истории.
С 4 июня, Amazon Prime Video
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