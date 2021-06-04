От Стивена Кинга до «Почему женщины убивают»: что смотреть дома на этой неделе

«Почему женщины убивают» / Why Women Kill, 2 сезон (CBS)

В первом сезоне яркой и эксцентричной драмеди шоураннера Марка Черри («Отчаянные домохозяйки») связующим звеном был один и тот же дом и рассказывалось о его обитательницах и обитателях в 1960-х, 1980-х и 2010-х. Женщины убивали из милосердия, мести, ревности и самообороны, а в касте были суперзвезды вроде актрисы Люси Лью. В продолжении антологии речь пойдет только о конце 1940-х, а к умопомрачительным костюмам добавятся еще и цветочные композиции: отчаянная и наивная домохозяйка Альма (Эллисон Толман из «Фарго») будет пытаться попасть в элитный садовой клуб. Подробнее о сериале читайте в нашей рецензии.

С 4 июня, «Амедиатека»