От «Почему женщины убивают» до «Локи»: 24 лучших сериала июня 2021 года

Второй сезон драмеди-антологии «Почему женщины убивают», история бога-трикстера Локи с Томом Хиддлстоном, триллер по роману и сценарию Стивена Кинга «История Лизи» с Джулианной Мур, пятый сезон «Рика и Морти» и финал «Содержанок»— «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выходят в первый месяц лета.
«Подслушано», премьера (Kion)
Недавно запущенная платформа Kion продолжает экспериментировать с выкладкой своих сериалов. Так, новый детективный триллер про подростков Ильи Куликова выпускают по одному эпизоду каждый день: к 4 июня он выйдет полностью. Это история школьных друзей, которые замечают, что их ровесники начали бесследно исчезать. В касте — юные актеры, знакомые зрителям по другим проектам о тинейджерах: от Валентины Ляпиной до Александра Новикова.
До 4 июня, Kion
«Хочу все знать!», премьера («КиноПоиск HD»)
Киностудия им. Горького и «КиноПоиск HD» возрождают советский науч-поп хит для детей — познавательный киножурнал, который выходил с 1957 года. В переосмысленной версии будет 36 серий по 12 минут, а песню для заставки написала Лиза Монеточка.
С 1 июня, «КиноПоиск HD»
«Душегубы», премьера (НТВ)
Ретро- (и не только) детективы по мотивам преступлений реально существовавших маньяков продолжают множится. «Душегубы» — художественное осмысление истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Впрочем, обещают, что сосредоточатся не на убийце, а тех кто занимался его поимкой — по сюжету это следователь Михаил Шахнович (Александр Самойленко) и столичный оперативник Леонид Ипатьев (Сергей Марин).
С 1 июня, НТВ, «Амедиатека»
«Почему женщины убивают» / Why Women Kill, 2 сезон (CBS)
В первом сезоне яркой и эксцентричной драмеди шоураннера Марка Черри («Отчаянные домохозяйки») связующим звеном был один и тот же дом и его обитательницы и обитатели в 1960-х, 1980-х и 2010-х. Женщины убивали из милосердия, мести, ревности и самообороны, а в касте были суперзвезды вроде актрисы Люси Лью. В продолжении антологии речь пойдет только о конце 1940-х, а к умопомрачительным костюмам добавятся еще и цветочные композиции: отчаянная и наивная домохозяйка Альма (Эллисон Толман из «Фарго») будет пытаться попасть в элитный садовой клуб.
С 4 июня, «Амедиатека»
«История Лизи» / Lisey's Story, премьера (Apple TV+)
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, к которой он лично написал и сценарий. Его главная героиня Лизи (Джулианна Мур) — вдова успешного писателя (Клайв Оуэн). После смерти мужа ее начинает преследовать его поклонник (Дэйн ДеХаан), чтобы получить неопубликованные рукописи. Продюсером этого мистического триллера об обратной стороне славы и том, из какого сора растут книги, стали Джей Джей Абрамс и сама Джулианна Мур, а поставил сериал номинант на «Оскар» Пабло Ларраин («Джеки»).
С 4 июня, Apple TV+
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth, премьера (Netflix)
Фэнтези о мире будущего, где рождаются люди-гибриды, основан на серии комиксов Джеффа Лемира. Их главный герой — трогательный мальчик с оленьими рогами Гас, который получил прозвище Сладкоежка. Спродюсированный Робертом Дауни-мл и его женой Сьюзан проект получился, судя по всему, менее мрачным, чем оригинальный графический роман.
С 4 июня, Netflix
«Триада», 2 сезон (ТНТ)
Продолжение ситкома про Толика (Борис Дергачев), от которого забеременели жена, любовница и случайная танцовщица из клуба (Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова соответственно). В новом сезоне дети родятся, а проблемы станут жилищными и финансовыми.
С 7 июня, ТНТ, Premier
«Разведка» / Intelligence, 2 сезон (Sky One)
Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер во втором сезоне «Разведки» возвращается к роли нелепого борца с киберпреступностью Джерри, который продолжит притворяться важнейшей персоной для нацбезопасности. В США его компетенции не пригодились, но он переезжает в Британию — помогать Центру правительственной связи. Сценаристом на этот раз выступил Ник Мохаммед, играющий в сериале Джозефа.
С 8 июня, «Амедиатека»
«Локи» / Loki, премьера (Disney+)
Действие сериала продолжает события фильма «Мстители: Финал» — бог-трикстер из вселенной Marvel Локи (Том Хиддлстон) тут еще на темной стороне. Он создал временной парадокс, сбежал от команды супергероев и находится под арестом у Мобиуса (Оуэн Уилсон). Сняла проект Кейт Херрон, режиссер нескольких эпизодов «Полового воспитания».
С 9 июня, Disney+
«Содержанки», 3 сезон (Start)
Развязка, пожалуй, самого громкого русского сериал 2019 года, который выглядел так, словно на дворе тучные нулевые, и нефть по-прежнему стоит больше ста долларов за баррель. Первый сезон снимал Константин Богомолов, второй — Дарья Жук («Хрусталь»), третий сделал Юрий Мороз. И это главное интрига, сможет ли новый режиссер привнести легкое дыхания или хотя бы немного жизни в законченную и герметичную историю. К бессменным Дарье Мороз и Владимиру Мишукову присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова и Антон Севидов.
C 10 июня, Start
«Домой засветло» / Home Before Dark, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжения детектива о юной журналистке, основанного на реальной истории Хильды Лишак. В семь лет она запустила онлайн-газету, а к 13 годам уже провела несколько громких расследований. По сюжету сериала девочка будет изучать с друзьями обстоятельства взрыва на местной ферме.
С 11 июня, Apple TV+
«Люпен» / Lupin, 2 часть 1 сезона (Netflix)
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество кинопроектов: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В версии Netflix вора-джентельмена как такового нет, а вот книги о нем вдохновляет Ассана Диопа (Омар Си — звезда «1+1») на месть за несправедливо осужденного отца. Первая часть сериала вышла на новогодних каникулах, побив январские рекорды просмотров.
С 11 июня, Netflix
«С любовью, Виктор» / Love, Victor, 2 сезон (Hulu)
Спин-офф суперуспешного ЛГБТ-ромкома «С любовью, Саймон». Сериал рассказывает о Викторе — новом ученике средней школы Криквуда, в которую ходили герои оригинального фильма. Во втором сезоне он будет пытаться вести нормальную жизнь после каминг-аута.
С 11 июня, Hulu
«Бетти» / Betty, 2 сезон (HBO)
Продолжение сериала, выросшего из фильма «Скейт-кухня», в котором девочки-подростки радуются молодости и жизни, влюбляются, расстаются и доказывают, что могут много чего добиться в (казалось бы) мужском мире скейтбординга. Во втором сезоне покой им только снится, и борьба против стереотипов вроде термина «Бетти» продолжится (так уничижительно называют женщин-скейтеров).
С 12 июня, «Амедиатека»
«Света с того света», 2-сезон (ТНТ)
Продолжение скринлайф-ситком про выпускницу медвуза Света (Мария Машкова), которая из-за несчастного случая не может ходить. Она начинает зарабатывать довольно экзотически: притворяется ясновидящей, которая проводит сеансы по скайу. В новом сезоне Света опять будет решать странные проблемы клиентов и влюбится в соседа, которого увидит через телескоп.
С 15 июня, ТНТ, Premier
«Республика Сары» / The Republic of Sarah, премьера (CW)
Драматический сериал о борьбе героической Сары (Стелла Бэйкер) с большой корпорацией, которая пытается превратить ее родной идиллический и провинциальный Грейлок в шахту. Она находит юридическую лазейку — оказывается, городок не может считаться территорией США.
С 15 июня, «Амедиатека»
«В ритме жизни» / Physical, премьера (Apple TV+)
Драмеди об истории успеха домохозяйки Шейлы (Роуз Бирн) — она находит отдушины в занятиях аэробикой, которые решает записать на видео (действие происходит в 1980-е). Внезапно хобби превращает ее в гуру лайфстайла. Один из режиссеров сериала — Крэйг Гиллеспи, автор «Тоня против всех» и «Круэллы».
С 18 июня, Apple TV+
«Рик и Морти» / Rick and Morty, 5 сезон (Adult Swim)
Культовый мультсериал про эксцентричного дедушку Рика и ведомого внука Морти заходит, на радость многочисленным фанатам, уже на пятый сезон. В нем они столкнутся с новыми гигантскими монстрами, клонами из ада и прочим фантазийным безумием. Справляться с ними они будут с помощью семьи Смит — Бэт, Джерри и Саммер.
С 20 июня, Adult Swim, «КиноПоиск HD»
«Хорошая борьба» / The Good Fight, 5 сезон (CBS)
Спин-офф «Хорошей жены» — драма о буднях юристки Дайан Локхарт (Кристин Барански) — продолжится уже с пятым сезоном. Правда, сначала раздаст долги четвертого: из-за пандемии несколько его серий так и не вышли. А он должен был стать финальным для актеров Каши Джамбо и Делроя Линдо (Адриана и Лукка сериале). Они завершат истории своих персонажей, прежде чем покинуть проект.
С 25 июня, «Амедиатека»
«Секс/жизнь» / Sex/Life, премьера (Netflix)
Эротическая драмеди на основе романов Биби Истон «44 главы о четырех мужчинах» рассказывает историю супружеской пары. Уставшая от семейной рутины Билли записывает в дорогой дневничок воспоминания о некогда бурной интимной жизни, муж ее ревнует к былому и думам.
С 25 июня, Netflix
«Тайное общество мистера Бенедикта» / A Misteriosa Sociedade Benedict, премьера (Disney+)
И еще один сериал о подростках и для подростков — экранизация серии детских бестселлеров Трентона Ли Стюарта. Его герои — четыре талантливых сироты, которые попадают в тайное общество благотворителя мистера Бенедикта. Тот пытается помешать брату-близнецу захватить мир.
С 25 июня, Disney+
«Чиновница», премьера (Kion)
Драма Оксаны Карас («Хороший мальчик», «Доктор Лиза») про чиновницу здравоохранения, которая пытается разрушить коррупционную схему фармакологического магната — от поддельного лекарства умирает ее близкий. Роль мстительницы в рядах госслужащих играет Виктория Толстаганова.
С 30 июня, Kion
«Анна Болейн» / Anne Boleyn, премьера (Channel 5)
Мини-сериал (в нем всего три эпизода), скорее всего, будут обсуждать из-за принципа слепого кастинга — главную роль в нем играет чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит («Настоящая кровь»). Но куда важнее тут феминистское прочтение знакомой всем трагичной истории королевы Анны Болейн, матери Елизаветы I. Царствующий супруг Генрих VIII обвинил ее в измене, инцесте и казнил.
Июнь, «Амедиатека»
«Северные воды» / The North Water, премьера (BBC Two)
Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь в прекрасных ледяных пейзажах северного моря.
Июнь, «КиноПоиск HD»
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