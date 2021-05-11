Организаторы премии «Золотой глобус» объявили о реформах после скандала с отсутствием инклюзивности в жюри

«Независимо от следующей даты выхода в эфир «Золотого глобуса», внедрение трансформационных изменений как можно быстрее и продуманнее остается главным приоритетом для нашей организации. Мы приглашаем наших партнеров в отрасли сесть за стол переговоров вместе с нами и поработать над системной реформой, которая давно назрела как в нашей организации, так и в отрасли в целом», — говорится в заявлении ассоциации.

Согласно плану по проведению реформ, к концу мая HFPA будет вести поиск как минимум 20 новых членов жюри и параллельно вести работу над новым этическим кодексом. К августу, когда реформы должны завершиться, организаторы планируют распустить предыдущее руководство премии и выбрать новое. Вот какие действия планируют предпринять в HFPA:

Пересмотреть старый и утвердить новый кодекс поведения,

Создать горячую линию для сообщений о нарушениях, привлечь независимого следователя для рассмотрения и быстрого реагирования на все претензии

Сформировать Совет по отчетности и надзору для наблюдения за Советом HFPA

Провести работу по увеличению поддержки программ стажировок, наставничества и стипендий для студентов из недостаточно представленных слоев населения, интересующихся международной журналистикой

Внедрить новую политику в отношении подарков, поездок, конфликтов интересов и пресс-конференций

Избрать новый совет директоров, включив в него независимых членов, утвердить новых генерального и финансового директоров

После избрания нового совета и найма исполнительной команды существующий совет премии и должностные лица должны будут уйти в отставку

Напомним, после того, как в феврале 2021 года СМИ сообщили об отсутствии инклюзивности в жюри «Золотого глобуса», от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. В компании заявили, что не будут работать с ассоциацией до тех пор, пока она не решит проблему. Бойкот премии поддержали актеры — в том числе Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон и Том Круз, который вернул присужденные ему награды «Золотой глобус» организаторам. Кроме того, телекомпания NBC, которая традиционно ведет трансляции «Золотого глобуса», отказалась от показа церемонии в 2022 году.

Ранее Берлинский международный кинофестиваль перестал награждать за лучшую женскую и мужскую роли. первым киносмотром, который изменит порядок вручения актерских наград. В свою очередь Американская киноакадемия обновила требования к фильмам, претендующим на главный приз «Оскара». Чтобы попасть в номинацию «Лучший фильм», главную или одну из ролей второстепенного плана теперь должен исполнять как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства.