Визионер, гениальный менеджер, миссионер: посмотрите трейлер документального фильма о Павле Дурове

Авторы во главе с режиссером Родионом Чепелем, получили доступ ко всему, что касается истории создания и работы Telegram. «Мы действительно получили небывалый доступ к тому, что происходит в самой закрытой компании в сфере IT. Шансы на успех в начале пути были невелики: акции компании не торгуются на рынке, ее создатели и топ-менеджеры не дают интервью, а сотрудники подписывают NDA (договор о нераспространении информации), который не позволяет им даже утверждать, что они работают в этой компании. Тем не менее, мы получили доступ. Я это очень ценю, и благодарен за это, прежде всего, Павлу Дурову и Илье Перекопскому. Это было дустом уважения к нашему труду», — рассказывает режиссер.

Сам Родион Чепель вспоминает, как показывал черновой вариант фильма Дурову:

«Пришел Павел, мы немного поговорили, закрыли окна от прямого света. Ему принесли упаковку еды. Он извинился и сказал, что его режим питания предполагает, что ему во время просмотра надо будет поесть. Павел спросил, нужно ли ему комментировать во время просмотра. Договорились, что будем останавливать, если будет надо. Звук был очень плоский – тогда где-то в офисе нашли чью-то колонку Bang&Olufsen, и поставили прямо на стол, подсоединив через блютус: так звук стал более отчётливым. Некоторые фрагменты вызывали смех, удивление или иронию. Но меня удивило, что Павел полностью принял увиденное, даже несмотря на то, что там были вещи, которые он о себе не раскрывает. Мы обсудили позиции разных героев – как тех, кто разделял позицию Павла, так и тех, кто был в фильме ему противопоставлен. После этого Дуров поздравил меня и команду с завершением работы над интересным проектом»

Фильм «Дуров» выйдет на онлайн-платформе KION 24 апреля 2021 года.