«Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли стал лучшим фильмом на иностранном языке в рамках «Оскара-2021»

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе проходит 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Кроме того, в этом году саму церемонию проводят позже привычных дат на несколько месяцев — и не в традиционном пространстве кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center), а в здании железнодорожного вокзала Union Station. Лучшим фильмом на иностранном языке стала лента «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли.
Главные герои фильма «Еще по одной» Мартин, Томми, Петер и Николай — преподаватели средней школы Копенгагена. Однажды они собираются на ужин и выпивают по бокалу шампанского. Николай рассказывает своим друзьям про гипотезу ученого и психотерапевта Финна Скэрдеруда о том, что содержание 0,5 промилле алкоголя в крови помогает человеку повысить эффективность и уровень счастья. Для проверки гипотезы мужчины решают провести эксперимент — выпивать в рабочее время.
В основу сценария «Еще по одной» легла пьеса Томаса Винтерберга, написанная им во время работы в Бургтеатре в Вене. Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг, Ларс Ранте и Мария Бонневи. Мировая премьера состоялась в сентябре 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто.
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