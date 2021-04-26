«Душа» получила «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм в 2021 году

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе проходит 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Из-за пандемии впервые до отбора были допущены фильмы, которые не выходили в широкий прокат и демонстрировались только онлайн. Кроме того, в этом году саму церемонию проводят позже привычных дат на несколько месяцев — и не в традиционном пространстве кинотеатра «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center), а в здании железнодорожного вокзала Union Station. Лучшим полнометражным анимационным фильмом в этом году стала лента Pixar «Душа» — история о погибшем музыканте, который попадает в другой мир, от культового режиссера Пита Доктера.
Главный герой фильма — школьный учитель музыки по имени Джо Гарднер. Он грезит мечтой стать джазовым музыкантом и даже почти ее добивается, получив приглашение на собеседование. Но по сюжету Гарднер случайной погибает — и тогда его душа попадает в другой мир, называемый «Твой семинар» (You Seminar). Там главный герой знакомится с душой по имени 22, которая интересуется людьми. Теперь ему предстоит показать 22 прелести людской жизни и найти выход из потустороннего измерения, чтобы вернуться домой.
Режиссером фильма выступил Пит Доктер — один из самых известных авторов студии Pixar, подаривший миру мультипликации фильмы «Головоломка» и «Вверх!», за который получил статуэтку «Оскар». Доктер также написал сценарий для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек». Главные роли в мультфильме «Душа» озвучили Джейми Фокс и Тина Фей, а музыку написали участники индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс.
В рамках 93-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» фильм «Душа» также получил статуэтку за лучшую музыку.
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