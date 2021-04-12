Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров

Как пишет «Коммерсантъ», первая российская студия, которая сделает сериал по заказу Netflix, это 1–2–3 Production. Уже подписан договор на договор на современную экранизацию «Анны Карениной». Студия создана на базе телеканала ТВ-3, управляется продюсерами Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем и известна такими проектами, как «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», права на которую купил Netflix.

Второй проект — драматическая история о 90-х от студии «Русское». Режиссером выступит Дарья Жук, сценарий напишет Михаил Шприц. Среди других проектов, которые обсуждает Netflix, сериал студии «Водород». Режиссером должен выступить снявший сериал «Чики» Эдуард Оганесян.

Также переговоры ведутся со студией «Среда» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White и режиссером Климом Шипенко, у которого с YBW эксклюзивный договор о сотрудничестве.

Напомним, осенью 2020 года стриминговый сервис Netflix вышел на российский рынок. Компания заключила соглашение о партнерстве с «Национальной медиа группой» — до конца года многие оригинальные сериалы стали доступны с русской озвучкой и субтитрами, а интерфейс сервиса полностью русифицировали. Первым российским проектом, который вышел на Netflix, стал документальный фильм «Кресты» об одной из старейших тюрем России.