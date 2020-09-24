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Документальный фильм «Кресты» станет первым российским проектом, который выйдет на Netflix

Документальный фильм «Кресты» об одной из старейших тюрем России станет первым российским проектом, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Лента будет представлена на русском языке с английскими субтитрами.

  • Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала «Россия 1»

Фильм производства телеканала «Россия» «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы — за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей. 

Документальный фильм «Кресты» режиссера Ангелины Голиковой появится на стриминговом сервисе Netflix с 1 января 2021 года после того, как будет показан на международных кинофестивалях — в том числе 36-ом Варшавском кинофестивале.

История «Крестов»: что происходит с самой прогрессивной тюрьмой Европы XIX века?

Следственный изолятор «Кресты» на Арсенальной набережной, 7 является одним из наиболее известных и крупных в России — он начал функционировать 1 декабря 1892 года, а количество мест в нем насчитывало 1150. В «Крестах» располагались только одиночные камеры, а тюрьма была рассчитана на уголовных заключенных, которые обязаны были работать. После июля 1905 года в «Крестах» содержались Владимир Антонов-Овсеенко, Павел Дыбенко, Лев Каменев, Анатолий Луначарский, Федор Раскольников, Лев Троцкий, Антон Булин, Вячеслав Тимофеев и другие как политические заключенные. 

В период Большого террора 1937-1938 годов «Кресты» были переполнены лицами, обвиненными в контрреволюционных преступлениях. В каждой камере одиночного содержания площадью 7 квадратных метров размещалось 15—17 обвиняемых. В эти годы в «Крестах» находились в заключении видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, историк Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жженов, маршал Константин Рокоссовский и многие другие.

Напомним, стриминговый сервис Netflix выходит на российский рынок. Компания заключила соглашение о партнерстве с «Национальной медиа группой» — до конца года многие оригинальные сериалы станут доступны с русской озвучкой и субтитрами, а интерфейс сервиса полностью русифицируют. Ранее также стало известно, что  «Кресты» откроют для свободного посещения

Дарья Гладких,
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