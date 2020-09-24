Документальный фильм «Кресты» станет первым российским проектом, который выйдет на Netflix

Фильм производства телеканала «Россия» «Кресты» рассказывает об одной из старейших тюрем России, расположенной в центре Петербурга. Революционеры, инженеры, генералы, писатели, поэты, ученые, воры, серийные убийцы — за почти 130-летнюю историю тюрьмы в ее стенах побывали тысячи людей.

Документальный фильм «Кресты» режиссера Ангелины Голиковой появится на стриминговом сервисе Netflix с 1 января 2021 года после того, как будет показан на международных кинофестивалях — в том числе 36-ом Варшавском кинофестивале.

Следственный изолятор «Кресты» на Арсенальной набережной, 7 является одним из наиболее известных и крупных в России — он начал функционировать 1 декабря 1892 года, а количество мест в нем насчитывало 1150. В «Крестах» располагались только одиночные камеры, а тюрьма была рассчитана на уголовных заключенных, которые обязаны были работать. После июля 1905 года в «Крестах» содержались Владимир Антонов-Овсеенко, Павел Дыбенко, Лев Каменев, Анатолий Луначарский, Федор Раскольников, Лев Троцкий, Антон Булин, Вячеслав Тимофеев и другие как политические заключенные.

В период Большого террора 1937-1938 годов «Кресты» были переполнены лицами, обвиненными в контрреволюционных преступлениях. В каждой камере одиночного содержания площадью 7 квадратных метров размещалось 15—17 обвиняемых. В эти годы в «Крестах» находились в заключении видные представители отечественной науки и культуры: поэт Николай Заболоцкий, историк Лев Гумилев, востоковед Теодор Шумовский, актер Георгий Жженов, маршал Константин Рокоссовский и многие другие.

Напомним, стриминговый сервис Netflix выходит на российский рынок. Компания заключила соглашение о партнерстве с «Национальной медиа группой» — до конца года многие оригинальные сериалы станут доступны с русской озвучкой и субтитрами, а интерфейс сервиса полностью русифицируют. Ранее также стало известно, что «Кресты» откроют для свободного посещения.