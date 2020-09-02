Стриминговый сервис Netflix стал доступен на территории России в 2015 году, но большая часть оригинальных сериалов и шоу до сих пор не продублирована на русский язык. Как пишет Broasdband TVNews пишет со ссылкой на источники, локализация Netflix в России произойдет к середине октября 2020 года.

«Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с НМГ», — приводят «Ведомости» словам представителя стримингового сервиса Netflix.

Многие иностранные сериалы, в том числе оригинальные шоу Netflix, озвучат на русском языке или выпустят с субтитрами. Также к концу 2020 года на сервисе появится около 100 отечественных фильмов. Стоимости подписки составит от 599 до 999 рублей в месяц.

Напомним, одна из ближайших премьер Netflix — сериал «Рэтчед» от режиссера «Американской истории ужасов» Райана Мерфи. Сюжет шоу расскажет предысторию Милдред Рэтчед — старшей медсестры психиатрической больницы из романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». А в конце сентября выйдет оригинальный фильм Netflix «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива с Милли Бобби Браун в главной роли.