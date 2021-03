От «Майора Грома» до «Отца»: 20 лучших фильмов апреля 2021 года

«Властелин колец: Братство кольца» / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Ре-релиз культовой трилогии — в апреле в повторный выйдут все три фильма. Начнут, как и положена, с истоков — «Братства кольца», которому в этом году исполняется 20 лет. Ностальгировать, какими же юными были Элайджа Вуд, Орландо Блум и Шон Эстин, кажется, отдельный аттракцион.

С 15 апреля