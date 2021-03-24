От «Майора Грома» до «Отца»: 20 лучших фильмов апреля 2021 года

«Розовое облако» / A Nuvem Rosa

Феминистская притча бразильянки Юли Жербази снималась еще в 2019 году, но внезапно стала чуть ли не пророческой. По сюжету только познакомившиеся Джованна и Яго хотят провести вместе ночь, но слишком пьяны для секса. На следующий день на Землю надвигается огромное смертельно опасное розовое облако, и они оказываются заперты в одном доме и обречены друг на друга.

С 1 апреля