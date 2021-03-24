От «Майора Грома» до «Отца»: 20 лучших фильмов апреля 2021 года

Номинанты на «Оскар» «Минари» и «Отец», первый российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» и героический блокбастер Данилы Козловского «Чернобыль» — какие картины выйдут в прокат в России во второй месяц весны.
«Вспомнить все» / Total Recall
Фильм Пола Верховена по роману Филипа К. Дика выходит в повторный прокат — в отреставрированной 4-К -версии и на языке оригинала. А значит попытки героя Арнольда Шварценеггера выяснить, кто он такой и почему даже жена хочет его убить, теперь можно увидеть на большом экране и в хорошем качестве.
С 1 апреля
«Майор Гром: Чумной Доктор»
Первая полноценная попытка российской киноиндустрии зайти на территорию кинокомиксов. «Майор Гром» — экранизация серии графических романов про принципиального и сурового полицейского из Петербурга, который ловит бандитов, перекусывая шавермой на фоне пейзажей исторического центра. Его играет звезда Александринского театра Тихон Жизневский. В роли боевой подруги-журналистки — Любовь Аксенова.
С 1 апреля
«Маша»
Картина сценаристки фильма «Большой» Валерия Тодоровского Анастасии Пальчиковой стала лучшим дебютом на прошлогоднем «Кинотавре». Это история взросления в 1990-е девочки Маши (блистательная юная актриса Полина Гухман) — она смотрит на мир сквозь розовые очки, но реальность то и дело вторгается в этот бережно оберегаемый микрокосмос счастливого детства.
С 1 апреля
«Розовое облако» / A Nuvem Rosa
Феминистская притча бразильянки Юли Жербази снималась еще в 2019 году, но внезапно стала чуть ли не пророческой. По сюжету только познакомившиеся Джованна и Яго хотят провести вместе ночь, но слишком пьяны для секса. На следующий день на Землю надвигается огромное смертельно опасное розовое облако, и они оказываются заперты в одном доме и обречены друг на друга.
С 1 апреля
«Мортал Комбат» / Mortal Kombat
Современная экранизация знаменитой компьютерной игры получила прокатный рейтинг «R» — гарантия того, что схватки будут действительно смертельными, а не для семейного просмотра выходного дня. Боец смешанных единоборств Коул Янг, поддающийся за деньги, вдруг почему-то оказывается в опале у императора Внешнего Мира Шану Цзуну, тот посылает за ним своего лучшего воина Саб-Зиро.
С 8 апреля
«Уроки фарси» / Persian Lessons
Сделанная в копродукции картина Вадима Перельмана («Измены») была выдвинута на «Оскар» от Беларуси, но, как и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, в финальную номинацию не попала. Это история бельгийского еврея Жиля, который вынужден в концлагере притвориться персом, чтобы выжить.
С 8 апреля
«Минари» / Minari
Обладатель «Золотого глобуса» и гран-при «Сандэнса» претендует сразу на шесть статуэток «Оскара». «Минари» Ли Айзек Чуна — трогательный рассказ о молодой корейской семье, которая пытается построить ферму мечты и стать своей в американской глубинке.
С 8 апреля
«Порочная связь» / Lacci
Мелодрама одного из режиссеров «Моей гениальной подруги» с Альбой Рорвахер (ее сестра Аличе Рорвахер, кстати, тоже снимала этот сериал). Она играет женщину, чей муж заводит роман на стороне, но его связь с семьей оказывается прочнее, чем он думал.
С 8 апреля
«Властелин колец: Братство кольца» / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Ре-релиз культовой трилогии — в апреле в повторный выйдут все три фильма. Начнут, как и положена, с истоков — «Братства кольца», которому в этом году исполняется 20 лет. Ностальгировать, какими же юными были Элайджа Вуд, Орландо Блум и Шон Эстин, кажется, отдельный аттракцион.
С 15 апреля
«Отец» / The Father
Еще один претендент на «Оскар» сразу в шести номинациях — драма Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Из-за прогрессирующей деменции отец постепенно перестает узнавать дочь, ее мужа и дом, в котором живет.
С 15 апреля
«Чернобыль»
Героическая драма Данилы Козловского (с ним же и Оксаной Акиньшиной в главных ролях) переехала с 2020-го на 2021 год, но это кажется абсолютно оправданным — 26 апреля исполнится 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Фильм посвящен пожарным, тушившим реактор, а сняла его оператор «Дылды» и «Кислоты» Ксения Середа.
С 15 апреля
«Sheena667»
Еще одна жертва пандемии — дебютный фильм актера Григория Добрыгина — все же обрел новую дату проката. Участвовавшая в Роттердамском кинофестивале и «Кинотавре» картина рассказывает историю пары (Юлия Пересильд и Владимир Свирский), чьи отношения разрушает интернет.
С 15 апреля
«Гунда» / Gunda
Документальная картина Виктора Косаковского, попавшая в список лучших фильмов 2020 года по версии The New York Times, выходит и в России. Как рассказывал «Собака.ru» режиссер, она о том, что люди ошибочно считают себя главными на этой планете.
С 15 апреля
«Властелин колец: Две крепости» / The Lord of the Rings: The Two Towers
Вторая часть «Властелина колец» Питера Джексона из 2021 года смотрится не менее трогательно, чем «Братство кольца». Показывать обещают отреставрированную версию на языке оригинала и с субтитрами.
С 22 апреля
«Гнев человеческий» / Wrath of Man
Особенно любимый в России режиссер Гай Риччи выпускает новый фильм. Как и всегда, это криминальная история про белого мужчину со своим кодексом чести. На этот раз это Эйч (Джейсон Стейтем из его же «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша»), который ищет заказчиков серии ограблений, потрясших Лос-Анджелес.
С 22 апреля
«Великий» / Minamata
Джонни Депп виртуозно вживается в роль фотографа Юджина Смита, снявшего поразивший мир докрепортаж об экологической катастрофе в японском городе Минимата. Фильм должен был выйти в ноябре 2020-го, но его перенесли на этот год, попутно сменив локализованное название на абстрактное «Великий».
С 22 апреля
«Властелин колец: Возвращение Короля» / The Lord of the Rings: The Return of the King
Финальная часть трилогии Питера Джексона, в которой Фродо устает бороться с кольцом, а Арагорн штурмует Мордор. Сумма это заслуг или нет, но картина стала настоящим триумфатором «Оскара» в 2004 году, получив одиннадцать (да-да!) статуэток. В том числе за лучшую режиссуру и картину. Ре-релиз обещают на языке оригинала.
С 29 апреля
«Танцующая в темноте» / Dancer in the Dark
Душераздирающий мюзикл Ларса фон Триера с Бьорк в главной роли выходит в повторный прокат в России. Киноведы отмечают, что для великого датского режиссера эта картина сделана слишком уж топорно. Тем не менее именно она получила две награды в Каннах — «Золотую пальмовую ветвь» за сам фильма и «Серебряную» за лучшую женскую роль.
С 29 апреля
«Рыбка Поньо на утесе» / Gake no ue no Ponyo
И снова ре-релиз, но теперь для семейного просмотра — на большие экраны вернут мультфильм Хаяо Миядзаки 2008 года. Картина про дружбу мальчика и рыбки участвовала в основной программе Венецианского кинофестиваля.
С 29 апреля
«Девятаев»
Батальный сцены в фильме Тимура Бекмамбетова снимались с помощью видеоигры «War Thunder», а выйдет она в двух форматах: традиционном на киноэкранах и специальной вертикальной версии для экранов мобильных устройств. В центре сюжета —летчик Михаил Девятаев, попавший в концлагерь, в котором велись разработки крылатых ракет. Выяснив устройство немецких самолетов, он бежит из плена.
С 29 апреля
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