Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»-2021

Ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус»-2021. Рассказываем, кто будет бороться за статуэтку в рамках 78-ой церемонии.
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«Борат 2»
Лучший драматический фильм
«Отец»
«Манк»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Суд над чикагской семеркой»
Лучший фильм в жанре комедии или мюзикла
«Борат 2»
«Гамильтон»
«Мьюзик»
«Зависнуть в Палм-Спрингс»
«Выпускной»
Лучший актер в драматическом фильме
Риз Ахмед, «Звуки металла»
Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
Энтони Хопкинс, «Отец»
Гари Олдман, «Манк»
Тахар Рахим, «Мавританец»
Лучший актер в комедии или мюзикле
Саша Барон Коэн, «Борат 2»
Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»
Джеймс Корден, «Выпускной»
Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»
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«Соединенные Штаты против Билли Холидей»
Лучшая актриса в драматическом фильме
Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Мария Бакалова, «Борат 2»
Кейт Хадсон, «Мьюзик»
Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь»
Розамунд Пайк, «Аферистка»
Аня Тейлор-Джой, «Эмма»
Лучший актер второго плана
Саша Барон Коэн, «Суд на чикагской семеркой»
Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
Джаред Лето, «Дьявол в деталях»
Билл Мюррей, «Последняя капля»
Лесли Одом-мл, «Одна ночь в Майами»
Лучшая актриса второго плана
Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
Оливия Колман, «Отец»
Джоди Фостер, «Мавританец»
Аманда Сайфред, «Манк»
Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»
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«Душа»
Лучший режиссер
Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
Дэвид Финчер, «Манк»
Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»
Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»
Хлоя Цжао, «Земля кочевников»
Лучший сценарий
«Суд на чикагской семеркой»
«Земля кочевников»
«Отец»
«Манк»
«Девушка, подающая надежды»
Лучший фильм на иностранном языке
«Еще по одной»
«Ла Йорона»
«Вся жизнь впереди»
«Минари»
«Ты и я»
Лучший анимационный фильм
«Семейка Крудс: Новоселье»
«Вперед»
«Путешествие на Луну»
«Душа»
«Легенда о волках»
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«Мандалорец»
Лучшая музыка к фильму
«Полночное небо»
«Довод»
«Манк»
«Душа»
«Новости со всех концов света»
Лучшая песня
Io sì (Seen) — «Вся жизнь впереди»
Speak Now — «Одна ночь в Майами»
Tigress & Tweed — «Соединённые Штаты против Билли Холидей»
Fight For You — «Иуда и чёрный мессия»
Hear My Voice — «Суд над чикагской семеркой»
Лучший драматический сериал
«Корона»
«Страна Лавкрафта»
«Озарк»
«Мандалорец»
«Рэтчед»
Лучший актер в драматическом сериале
Джейсон Бэйтман, «Озарк»
Джош О’Коннор, «Корона»
Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»
Аль Пачино, «Охотники»
Мэттью Риз, «Перри Мейсон»
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«Эмили в Париже»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Эмма Коррин, «Корона»
Оливия Колман, «Корона»
Джоди Комер, «Убивая Еву»
Лора Линни, «Озарк»
Сара Полсон, «Рэтчед»
Лучший комедийный сериал
«Эмили в Париже»
«Бортпроводница»
«Великая»
«Тед Лассо»
«Шиттс Крик»
Лучший актер в комедийном сериале
Дон Чидл, «Черный понедельник»
Николас Холт, «Великая»
Юджин Леви, «Шиттс Крик»
Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
Рами Юссеф, «Рами»
Лучшая актриса в комедийном сериале
Лили Коллинз, «Эмили в Париже»
Кейли Куоко, «Бортпроводница»
Эль Фаннинг, «Великая»
Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»
Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
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«Корона»
Лучший телефильм или мини-сериал
«Нормальные люди»
«Ход королевы»
«Голос перемен»
«Отыграть назад»
«Неортодоксальная»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
Брайан Крэнстон, «Ваша честь»
Джефф Дэниелс, «Правило Коми»
Итан Хоук, «Птица доброго господа»
Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
Хью Грант, «Отыграть назад»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»
Шира Хаас, «Неортодоксальная»
Николь Кидман, «Отыграть назад»
Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Джон Бойега, «Голос перемен»
Брендан Глисон, «Правило Коми»
Дэниэл Леви, «Шиттс Крик»
Джим Парсонс, «Голливуд»
Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
Джиллиан Андерсон, «Корона»
Хелена Бонем Картер, «Корона»
Джулия Гарнер, «Озарк»
Энни Мерфи, «Шиттс Крик»
Синтия Никсон, «Рэтчед»
Напомним, в 2020 году специальной премии «Золотого глобуса» имени Сесиля Б. Де Милля удостоился актер том Хэнкс — за за выдающийся вклад в кинематограф, а ведущая Эллен Дедженерес — за жизненные достижения в области телевидения. Полный список лауреатов 77-ой церемонии смотрите в нашем материале.
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