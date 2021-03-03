Кинофестиваль «Кинотавр» в 2021 году вновь пройдет в сентябре

«"Кинотавр", как главный национальный фестиваль, многие годы является важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа, точкой силы, где встречается индустрия, и точкой отправления фильмов в жизнь. Понимая важность традиционного оффлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно — в сентябре», — говорится в сообщении оргкомитета фестиваля.

32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет с 18 по 25 сентября. Прием заявок на учатие в конкурсной программе полного и короткого метра уже открыт.

Напомним, главный приз «Кинотавра» в 2020 году получила кинолента Дмитрия Давыдова «Пугало» — первый якутский фильм, представленный на фестивале. Драма рассказывает о деревенской целительнице, которая спасает больных, но теряет из-за этого свою жизненную силу. Приз зрительских симпатий получила лента режиссера Оксаны Карас «Доктор Лиза» о враче и создательнице благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке.