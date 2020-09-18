Фильм «Доктор Лиза» получил приз зрительских симпатий «Кинотавра»

В центре сюжета художественного фильма «Доктор Лиза» — история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. По плану у Глинки только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. Однако эта поездка оказывается полна неожиданностей.

Фильм Оксаны Карас также проходит в основном конкурсе 31-го «Кинотавра». Лента выйдет в российский прокат 22 октября 2020 года.

По итогам зрительского голосования второе место занял фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова, третье — «Китобой» Филиппа Юрьева. Лента, которая также участвует в программе 31-го «Кинотавра» как лучший режиссерский дебют, в этом сезоне победила в параллельной программе «Венецианские дни» Венецианского кинофестиваля.