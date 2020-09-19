Главный приз «Кинотавра-2020» получил якутский фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова

Валентина Романова-Чыскыырай, исполнившая главную роль в фильме «Пугало», получила приз за лучшую женскую роль. Награда за лучшую мужскую роль досталась Владимиру Онохову, сыгравшему в киноленте «Китобой». Этому же фильму присудили приз за лучшую режиссуру, а также диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.