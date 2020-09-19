В пятницу, 18 сентября, в Сочи объявили победителей открытого российского кинофестиваля «Кинотавр-2020». Главный приз получила кинолента Дмитрия Давыдова «Пугало» — первый якутский фильм, представленный на фестивале. Драма рассказывает о деревенской целительнице, которая спасает больных, но теряет из-за этого свою жизненную силу.
Главный приз «Кинотавра-2020» получил якутский фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова
Валентина Романова-Чыскыырай, исполнившая главную роль в фильме «Пугало», получила приз за лучшую женскую роль. Награда за лучшую мужскую роль досталась Владимиру Онохову, сыгравшему в киноленте «Китобой». Этому же фильму присудили приз за лучшую режиссуру, а также диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.
Лучшим сценаристом этого года признали Ивана Твердовского за фильм «Конференция», а за лучшую операторскую работу наградили Николая Желудовича, снявшего ленту «Трое». Также самым выдающимся дебютом стала кинокартина Анастасии Пальчиковой «Маша».
Биографическая драма «Доктор Лиза» Оксаны Карас удостоилась приза зрительских симпатий. Диплом «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» достался киноленте Михаила Сегала «Глубже!». А музыкальным призом отметили группу OQJAV за саундтрек к фильму «Человек из Подольска».
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