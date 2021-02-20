Полнометражный фильм про Чебурашку от «Союзмультфильма» выйдет в 2023 году

Как пишет «Интерфакс», киностудия «Союзмультфильм» будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа Чебурашки. Полнометражный фильм о «странной игрушке безымянной» выйдет в жанре семейной комедии.

Сюжет новой истории находится на стадии разработки — его пишут авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо. Режиссером фильма выступит Дмитрий Дьяченко — известный по лентам «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже», «Последний Богатырь».

Напомним, о том, что киностудия «Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм о Чебурашке, стало известно осенью 2020 года. Ушастый персонаж предстанет перед зрителями более реалистично — главного героя создадут с помочью компьютерной графики. Старт съемок намечен на 2021 год, общий бюджет фильма оценивается в не менее 600 миллионов рублей.

В преддверии Нового года-2021 вышла специальная серия «Чебурашка. Секрет праздника» от «Союзмультфильма». Короткометражка получилась «очень теплой и уютной» и рассказывает об «искренней дружбе и том, как просто создать себе настоящее чудо». Не обошлось и без проделок Шапоклял — старушка вновь берется за дело!