«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про Чебурашку

Производством полного метра «Союзмультфильм» займется совместно со студией Yellow, Black and White и телеканалами «Россия 1» и СТС. Старт съемок намечен на 2021 год, выход в прокат — на 2022-ой. Общий бюджет картины генеральный продюсер YBW Эдуард Илоян, которая будет финансировать проект, оценил в не менее чем 600 миллионов рублей, так как в фильме планируется использовать большое количество компьютерной графики. Окончательно бюджет проекта будет определен после утверждения сценария.

Напомним, в декабре 2019 года, к 50-летию легендарного мультфильма «Умка», вышло продолжение. Мультфильм рассказывает о важности искренней дружбы и семейного тепла, а также показывает пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он стал логичным завершением трилогии о белом медвежонке. В первой части медвежонок познает мир, во второй — взрослеет и отправляется в странствие, в третьей — возвращается домой. «Союзмультфильм» уже работает над сериалом про Умку. Запланировано более 25 серий.

Киностудия также готовит к выпуску продолжение «Ну, погоди!» — культового советского мультсериала, рассказывающего о бесконечном противостоянии Волка и Зайца. Уже известно, как будет выглядеть в новых сериях Волк. В новых сериях главный антагонист сериала выглядит все еще дерзко, но уже более современно — как минимум потому, что сменил джинсы клеш на скинни. Еще он заговорит голосом Гарика Харламова — и уже в декабре. А новыми персонажами мультвселенной станут Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля — посмотрите, как они будут выглядеть!