Теперь точно: у сериала «Секс в большом городе» выйдет продолжение

Мы уже писали, что сервис HBO Max близок к возрождению культового сериала, сегодня компания подтвердила, что седьмому сезону быть. Съемки проекта под названием «And Just Like That…» начнутся в Нью-Йорке уже весной. Мини-сериал, состоящий из десяти серий, станет сиквелом «Секса в большом городе», и расскажет о жизни героинь — Кэрри, Шарлотты и Миранды, 20 лет спустя. Как и предполагалось, актриса Ким Кэтролл, играющая Саманту, не примет участие в продолжении.