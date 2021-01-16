Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер»

Грядущая премьера расскажет о влиятельном женском клане, однако подробности сюжета пока не раскрываются. «Фильм о том, как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин, о том единственном часе, который дан любому человеку, в котором он сильнее смерти — час этот дается раз в жизни и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви», — говорит о картине Литвинова.