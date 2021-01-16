Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер»

Новый фильм актрисы и режиссера, а также героини обложки октябрьского выпуска «Собака.ru» Ренаты Литвиновой «Северный ветер» выйдет в российский прокат 6 февраля, пишет ТАСС. Главные роли в картине исполнили Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Никита Кукушкин, а музыку написала Земфира.
«Новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» выйдет в широкий российский прокат 6 февраля 2021 года при поддержке Первого канала»,— говорится в сообщении пресс-службы компании-прокатчика Sony Pictures. Международная премьера киноленты должна состояться в конкурсной программе Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 7 февраля.
Грядущая премьера расскажет о влиятельном женском клане, однако подробности сюжета пока не раскрываются. «Фильм о том, как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин, о том единственном часе, который дан любому человеку, в котором он сильнее смерти — час этот дается раз в жизни и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви», — говорит о картине Литвинова.
Ранее вышел первый тизер-трейлер нового фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».
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