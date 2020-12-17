Молочников и Агутин встречают Новый год в лифте у Вассермана в короткометражке по рассказу Цыпкина «Выдающийся оливье»

По сюжету, отец и сын (Леонид Агутин и Александр Молочников) идут поздравить с наступающим Новым годом главу семейства, деда (Анатолий Вассерман). Они не планируют задерживаться — у отца важный звонок в Zoom «с китайцами», а сыну и самому нужно успеть домой, к жене. Планы рушит лифт, который вместе с героями застревает между этажами. Понимая, что спасатели приедут нескоро, они решают встретить Новый год прямо в железной коробке. Одну из ролей в короткометражке исполнил и сам Цыпкин — соседа, который тоже торопится по своим делам.