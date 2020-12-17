Молочников и Агутин встречают Новый год в лифте у Вассермана в короткометражке по рассказу Цыпкина «Выдающийся оливье»

В Сети появился короткометражный фильм «Выдающийся оливье» по рассказу писателя и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Цыпкина. В нем актер Александр Молочников и певец Леонид Агутин в образе отца и сына едут поздравить с Новым годом главу семейства — в исполнении Анатолия Вассермана. По пути на нужный этаж лифт застревает и герои оказываются заперты в нем. Не унывает только дед, который приходит на помощь с домашним «Оливье».
По сюжету, отец и сын (Леонид Агутин и Александр Молочников) идут поздравить с наступающим Новым годом главу семейства, деда (Анатолий Вассерман). Они не планируют задерживаться — у отца важный звонок в Zoom «с китайцами», а сыну и самому нужно успеть домой, к жене. Планы рушит лифт, который вместе с героями застревает между этажами. Понимая, что спасатели приедут нескоро, они решают встретить Новый год прямо в железной коробке. Одну из ролей в короткометражке исполнил и сам Цыпкин — соседа, который тоже торопится по своим делам.
Напомним, большинство россиян решили провести новогодние праздники дома. 13% никуда не поедут, потому что боятся заболеть коронавирусом, а 34% хотели бы, но не сделают этого из-за отсутствия денежных средств. На празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.