Режиссер Дени Вильнев снимет сериал по роману Ю Несбе «Сын» с Джейком Джилленхолом в главной роли

Шоураннером сериала станет Ленор Зион («Рэй Донован», «Хорошее поведение», «Миллиарды»), продюсерами выступят сами Джилленхол и Вильнев совместно с Джонатаном Ноланом и Лизой Джой — создателями «Мира Дикого Запада». Экранизация романа Ю Несбе «Сын» станет для Вильнева и Джилленхола третьей совместной работой — после триллеров «Пленницы» и «Враг».

Знаменитым Ю Несбе сделала серия криминальных романов о сыщике Харри Холе — первый роман «Нетопырь» 1977 года выпуска принес автору премию «Стеклянный ключ» в номинации «Лучший скандинавский детективный роман». Сегодня его произведения переведены на пятьдесят языков, а в копилке наград премия Датской академии детектива и «Книга года». Несбе не только писатель — он является вокалистом и композитором норвежской группы Di Derre. Несбе любит называть себя рок-музыкантом, композитором, автором рок-текстов, профессиональным экономистом и только потом — писателем. Сейчас Несбе живет в Осло.

Напомним, ранее Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Дени Вильнева главным режиссером десятилетия. Автор оскароносных «Бегущего по лезвию 2049» и фильма «Прибытие» за последние 10 лет снял шесть полнометражных картин, пять из которых были номинированы на премию Американской киноакадемии. В 2021 году выйдет новый фильм Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе в главной роли. Премьера должна была состояться в этом году, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.