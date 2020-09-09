Вдохновившись нашей подборкой двадцати сериалов сентября или аргументами «за» и «против» по главному фильму года «Довод» от Кристофера Нолана, можно познакомиться с сервисом Wink, чья библиотека включает большую коллекцию кино, мультфильмов, более 100 информационных и развлекательных телеканалов, а также западные и отечественные премьеры, например, сериал Константина Богомолова «Хороший человек». Все позиции доступны на домашних телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV, Android TV), смартфонах, планшетах и на интернет-портале wink.rt.ru.
Нолан, Богомолов и новый «Фарго» – главные киноновинки можно смотреть бесплатно на Wink с тарифом от Tele2
Воспользоваться сервисом можно бесплатно – с тарифом «Везде онлайн» от Tele2. Для этого необходимо зарегистрировать в Wink номер телефона. Кроме того, за 400 рублей в месяц пользователи получат 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Тариф включает безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям. Параметры можно оптимизировать, например, перенести остатки неиспользуемых минут и гигабайтов на следующий расчетный период или поделиться трафиком.
Максим Иконников
коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2
Этой весной с помощью технологий big data мы проанализировали популярность образовательных и развлекательных сайтов, на которых петербургские клиенты проводили больше всего времени во время самоизоляции. В борьбе за внимание клиентов Tele2 победили онлайн-кинотеатры. При этом кинотеатр Wink продемонстрировал самую высокую динамику подключений. Логичным шагом стало включение кинотеатра Wink в тарифный план для активных пользователей онлайн-сервисов.
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