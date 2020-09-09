Нолан, Богомолов и новый «Фарго» – главные киноновинки можно смотреть бесплатно на Wink с тарифом от Tele2

Воспользоваться сервисом можно бесплатно – с тарифом «Везде онлайн» от Tele2. Для этого необходимо зарегистрировать в Wink номер телефона. Кроме того, за 400 рублей в месяц пользователи получат 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Тариф включает безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям. Параметры можно оптимизировать, например, перенести остатки неиспользуемых минут и гигабайтов на следующий расчетный период или поделиться трафиком.