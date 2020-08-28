От «Сестры Рэтчед» до «Фарго»: 20 главных сериалов сентября

«Третий день» / The Third Day, премьера (HBO)

Из-за пандемии релиз этого драматического триллера сдвигали несколько раз, но в середине сентября «Третий день» все же покажут. В проекте рассказываются две истории людей, прибывших на странный остров недалеко от Великобритании. В первой части — «Лето» — солирует Джуд Лоу, в очередной доказывающий, что он один из главных драматических актеров нашего времени. Вторая часть — «Зима» — время Наоми Харрис и ее борьбы за жизнь на все том же острове.

С 15 сентября