Драматический триллер с Джудом Лоу «Третий день», предыстория сестры Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки» от шоураннера Райна Мерфи, воспитание чувств в Италии от автора «Назови меня своим именем» и четвертый сезон «Фарго» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах сентября.
От «Сестры Рэтчед» до «Фарго»: 20 главных сериалов сентября
«Ольга», 4 сезон (ТНТ)
Драмеди о замотанной жизнью сильной женщине Ольге мы смотрим, конечно, ради исполнительницы заглавной роли Яны Трояновой. Она примиряет даже с тем, что у истории, судя по всему, будет еще и пятый сезон (в понедельник стартует четвертый). Хотя все знают, что лучше уйти на пике формы, не превратившись в самопародию из штампов и повторов.
С 31 августа
«Игра на выживание», премьера (ТНТ)
Триллер про выживание в тайге, в которое внезапно превращается экстремальное реалити-шоу, интересен не своими сюжетными поворотами или фактом, что в нем собран каст из Игоря Верника, Алексея Чадова и Александры Бортич. Гораздо больше хочется узнать, как справится с довольно заезженным жанром автор успешного «Налета» Карен Оганесян.
С 31 августа
«Все существа большие и малые» / All Creatures Great and Small, премьера (Channel 5)
В попытке создать нестыдный контент для семейного просмотра шоураннеры британского 5 канала вспомнили о 50-летии мемуаров сельского ветеринара Джеймса Хэрриота. В конце 1970-х на их основе BBC сняли сериал о «докторе Айболите» из Йоркшира, который выдержал целых 90 эпизодов. Новому проекту задана высокая планка, но, судя по всему, команде во главе с голубоглазым дебютантом Николасом Ральфом (он играет главного героя Хэрриота) это по плечу.
С 1 сентября
«Успеть за две недели»/ Two Weeks to Live, премьера (Sky One)
Остроумная черная комедия со звездой «Игры престолов» и «Новых мутантов» Мэйси Улиьямс. Она играет выросшую в глуши Ким — после таинственной смерти отца в леса ее увезла отлично владеющая боевыми навыками мама. Но от прошлого, конечно, не так уж просто избавиться.
С 3 сентября
«Воспитанные волками» / Raised by Wolves, премьера (HBO Max)
Фантастическая драма Ридли Скотта для HBO Max — это первый сериал в США, в котором он выступил именно режиссером. По сюжету андроиды Мама и Папа после уничтожения Земли на другой планете пытаются воспитать ребенка (человеческого). Шоураннер проекта — Аарон Гузиковский (сценарист «Мотылька» и «Пленницы»).
С 3 сентября
«Молодой Валландер» / Young Wallander, премьера (Netflix)
Звездный проект для шведа Адама Пэлссона (возможно, вы запомнили его в «Мосте») — он играет заглавную роль Курта Валландера. Тот, наивный выпускник полицейской академии, берется за расследование первого дела в своей карьере.
С 3 сентября
«Пацаны» / The Boys, 2 сезон (Amazon Prime)
Продолжение истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец)», спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих. Проект продлили на второй сезон, даже не дожидаясь результатов первого — и это оказалось верной тактикой.
С 4 сентября
«Вдали» / Away, премьер (Netflix)
Драматический проект Netflix с Хилари Суэнк, которая играет астронавта Эмму Грин. Та вынуждена оставить мужа и дочь-подростка, чтобы вместе с международной командой отправиться в трехгодичную рискованную миссию.
С 4 сентября
«Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» / Power Book II: Ghost, премьера (Starz)
Спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе» и одновременно его сиквел: действие разворачивается через несколько дней после событий финала. Сюжет сосредоточится на истории Тарика (Майкл Рейни-младший), который борется с призраком отца (фигурально) с упорством Гамлета, но подойдет и для неофитов проекта. В касте также Мэри Джей Блайдж, а одним из продюсеров стал 50 Cent.
С 7 сентября
«Третий день» / The Third Day, премьера (HBO)
Из-за пандемии релиз этого драматического триллера сдвигали несколько раз, но в середине сентября «Третий день» все же покажут. В проекте рассказываются две истории людей, прибывших на странный остров недалеко от Великобритании. В первой части — «Лето» — солирует Джуд Лоу, в очередной доказывающий, что он один из главных драматических актеров нашего времени. Вторая часть — «Зима» — время Наоми Харрис и ее борьбы за жизнь на все том же острове.
С 15 сентября
«Мы те, кто мы есть» / We Are Who We Are, премьера (HBO и Sky Atlantic)
Сериал автора «Назови меня своим именем» и «Суспирии»
Лука Гуаданьино — вновь про поиски себя и запутанные чувства тинейджеров под ярким солнцем Италии. Подросток из Нью-Йорка Фрейзер Уилсон отправляется на военную базу, где сильно влюбляется.
C 15 сентября
«Долгий путь наверх» / Long Way Up, премьера (Apple TV+)
Документальный проект про путешествия на мотоцикле с Эваном МакГрегором и Чарли Бурманом — на это раз они проехали из Патагонии в Аргентине через Южную Америку и Северную Америку в Калифорнию. Это смысловое продолжение их одиссей Long Way Round (тогда они инкогнито проезжали через Украину, Россию и Монголию) и Long Way Down.
С 18 сентября
«Сестра Рэтчед» / Ratched, премьера (Netflix)
Одна из главных премьер месяца от главного же шоураннера современности (по крайней мере, невероятно плодовитого) Райна Мерфи. Создатель «Хора», «Американской истории ужасов» и «Голливуда» и «Политика» расскажет предысторию демонической Милдред Рэтчед — медсестры из «Пролетая над гнездом кукушки». Ее играет Сара Полсон.
C 19 сентября
«Пен15» / Pen15, 2 сезон (Hulu)
Кринж-комедия в лучших традициях «Дряни» только о буднях средней школы — ее взрослые создательницы Майя Эрскин и Анна Конкл дружат в реальной жизни и играют самих себя в 13 лет: подростков-изгоев среди жестких семиклассников.
С 19 сентября
«Просто представь, что мы знаем» («Кинопоиск HD» и «Среда»)
Мини-сериал экс-кинокритика Романа Волобуева («Последний министр», «Холодной фронт») про журналистику в 2020-х: создательницы популярного Telegram-канала «ППЧМЗ» Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина) вынуждены по условиям инвестора принять в команду некогда популярного Евгения Малышева (Евгений Стычкин). По словам режиссера, журналист Малышев — собирательный образ, у которого есть несколько прототипов в жизни. Каких — не так сложно догадаться.
C 24 сентября
«Утопия»/ Utopia, премьера (Amazon prime)
Американская версии британского сериала о фанатах комикса, который содержит разнообразные теории заговора. Изначально проект создавался с Дэвидом Финчером для HBO. Но в 2018 году права на экранизацию выкупила онлайн-платформа Amazon Prime Video. Тут работой руководила автор «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн,
С 25 сентября
«Топорик» / Small Axe, премьера (ВВС One и Amazon prime)
Антология Стива МакКуина («12 лет рабства», «Стыд») из пяти фильмов. Первый из них — «Мангровая девятка» — рассказывает про случай, когда британский суд признал наличие расовой предубежденности у полицейских. Режиссер посвятил проект погибшему в США Джорджу Флойду и другим афроамериканцам. 25 сентября первый три эпизоды покажут на Нью-Йоркском кинофестивале. После этого релиз ожидается и на ТВ.
С 25 сентября
«Фарго» / Fargo, 4 сезон
Шоураннер Ноа Хоули рассказывает уже четвертую историю, происходящую во вселенной одноименного фильма братьев Коэнов. Теперь это Канзас-Сити, 1950-е, соперничество итальянских и афроамериканских криминальных синдикатов. Актерский состав впечатляет (впрочем, как и всегда) – Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Тимоти Олифант. Релиз должен был состояться весной, но его перенесли из-за пандемии.
С 28 сентября
«Американская история преступлений» / American Crime Story, 3 сезон (FX)
Разобравшись в художественной форме с реальными убийствами, создатели проекта-антологии взялись за менее кровавую историю — импичмент Билла Клинтона после секс-скандала с Моникой Левински. Президента США играет Клайв Оуэн, стажерку Белого дома — младшая сестра Джоны Хилла Бини Фелдштейн («Леди Берд», «Чем мы заняты в тени»). Релиз пока официально назначен на конец сентября, но дату, по слухам, все же могут передвинуть.
С 28 сентября
«Правило Коми» / The Comey Rule, премьера (Showtime)
Бенефис на двоих Брендана Глисона и Джэффа Дэниелса. Сериал посвящен выбором президента США в 2016-м и основан на мемуарах экс-главы ФБР Джеймса Коми. Его как раз и играет Дэниелс, Дональдом Трампом стал ирландец Глисон. Кстати, почти одновременно выйдет документальный проект HBO «Агенты хаоса» практически на ту же тему.
С 28 сентября
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