В «МЕГА Дыбенко» планируют открыть кинотеатры с 20 августа — впервые после введения ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Однако кинотеатр будет работать с некоторыми ограничениями. Об этом сообщили «Невские новости».
В «МЕГА Дыбенко» планируют открыть кинотеатр. Он будут работать с ограничениями
Так, вместимость залов ограничат до 50% от общего числа мест, а зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Также планируют увеличить интервалы между сеансами до 30 минут, чтобы проводить уборки, проветривать и дезинфицировать помещения. На входе посетителям будут предоставлять антисептики, а билеты проверят бесконтактным способом.
В первую очередь зрителям покажут фильмы «Побег из Претории», «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и «Мой шпион», а также и громкие хиты последнего времени.
Ранее власти Петербурга продлили запрет на деятельность фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных центров до 30 августа. Это следует из постановления правительства города, опубликованном на сайте Смольного. Продление ограничительных мер связано с эпидемией коронавируса, уточнили в сообщении.
Напомним, владельцы и сотрудники кинотеатров, островных магазинов, фуд-кортов, детских развлекательных центров, а также услуг, работающих на территории торгово-развлекательных центров Петербурга, написали письмо губернатору города Александру Беглову. В нем они просят разрешить начать работу раньше 30 августа, поскольку ограничения «убивают их бизнес».
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