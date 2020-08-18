Запрет на их деятельность увеличился до 5 месяцев. В таких условиях сложно сохранить бизнес: арендаторы несут колоссальные потери, нет средств, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам. По словам владельцев, карантинные ограничения уже «убили значительную часть бизнеса», а их продление до 30 августа загубят остальную. «Самое трагичное в этой ситуации, что мы не можем рассчитать свои убытки, нет понимания, сколько еще это будет продолжаться», — говорится в обращении.