Владельцы и сотрудники кинотеатров, островных магазинов, фуд-кортов, детских развлекательных центров, а также услуг, работающих на территории торгово-развлекательных центров Петербурга, написали письмо губернатору города Александру Беглову. В нем они просят разрешить начать работу раньше 30 августа, поскольку ограничения «убивают их бизнес».
«Потери колоссальные»: арендаторы фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных центров просят разрешить им работать
Запрет на их деятельность увеличился до 5 месяцев. В таких условиях сложно сохранить бизнес: арендаторы несут колоссальные потери, нет средств, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам. По словам владельцев, карантинные ограничения уже «убили значительную часть бизнеса», а их продление до 30 августа загубят остальную. «Самое трагичное в этой ситуации, что мы не можем рассчитать свои убытки, нет понимания, сколько еще это будет продолжаться», — говорится в обращении.
Также в письме отмечается, что есть успешный опыт работы коллег в условиях пандемии, с возможностью соблюдать меры ограничения. Бизнесмены готовы обсуждать возможные варианты, однако, по их словам, правительство не идет на контакт. Арендаторы планируют написать письмо-жалобу президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним, до 30 августа кинотеатры и фуд-корты, вероятно, не откроются для петербуржцев. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, открытию кинотеатров и фуд-кортов мешает не снижающийся коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, с 27 июля в Петербурге возобновили работу торговые центры и рестораны. Однако фуд-корты и развлекательные зоны по-прежнему закрыты. Рестораторы просят Смольный объяснить запрет на работу — по новым правилам, они не могут обслуживать посетителей даже в режиме самовывоза. Компания Fort Group, управляющая 15 торговыми центрами Петербурга и Москвы, подала судебный иск к Смольному с требованием отменить запрет на работу фуд-кортов.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице.
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