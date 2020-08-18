Власти Петербурга продлили запрет на деятельность фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных центров до 30 августа. Это следует из постановления правительства города, опубликованном на сайте Смольного.
Фуд-корты и кинотеатры Петербурга откроются не раньше 30 августа
Также после 30 августа должны приступить к работе ночные клубы и зоопарки площадью меньше пяти гектаров. Массовые спортивные и культурные мероприятия можно проводить исключительно на улице, раньше этого срока не откроются и театры, не считая Мариинского. Продление ограничительных мер связано с эпидемией коронавируса, уточнили в сообщении.
Напомним, владельцы и сотрудники кинотеатров, островных магазинов, фуд-кортов, детских развлекательных центров, а также услуг, работающих на территории торгово-развлекательных центров Петербурга, написали письмо губернатору города Александру Беглову. В нем они просят разрешить начать работу раньше 30 августа, поскольку ограничения «убивают их бизнес».
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