Фуд-корты и кинотеатры Петербурга откроются не раньше 30 августа

Также после 30 августа должны приступить к работе ночные клубы и зоопарки площадью меньше пяти гектаров. Массовые спортивные и культурные мероприятия можно проводить исключительно на улице, раньше этого срока не откроются и театры, не считая Мариинского. Продление ограничительных мер связано с эпидемией коронавируса, уточнили в сообщении.