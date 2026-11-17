В «Неоконченной пьесе для механического пианино» было так же: четкая задача. Попросив у художницы по костюмам всевозможные лоскутки ткани, мы с Никитой Михалковым стали обсуждать, какие цвета могли быть в нашей картине, а какие — нет. Так он и определил, что в начале они должны быть контрастными — синее небо, зелень, песок — и к середине, когда вечереет и герои стягиваются в интерьер, гамма становится все мрачнее и мрачнее, вплоть до кульминационного рассвета в финале. Для одной лишь этой мрачности мы обтягивали тканью весь интерьер усадьбы! Не красили, а именно затягивали сукном, чтобы стены поглощали свет и не отдавали ни единого рефлекса. Нужен был, как мы его назвали, тухлый тряпичный свет. Поэтому даже фраки, которые обязаны быть черными, у нас были темно-коричневые, что считывалось только на подсознании. И рубашки были не белые, а тонированные — то холодноватые, то тепловатые, в зависимости от настроения сцены. Что поделаешь… незаметная работа. И вся — из диалога с режиссером.

Мы с Михалковым всегда шутили: какие бы ужасы мы ни снимали, страшно должно быть в кадре, а не в гостинице и в столовой, где живет и обедает киноэкспедиция. Жаловаться не на что: Пущино, где мы снимали «Неоконченную пьесу», было настоящим подарком судьбы. Никита, в соответствии с чеховским духом, ввел на площадке обращение ко всем по имени-отчеству, включая осветителей и водителей. За нарушение этикета выгонял на целый съемочный день. Такой вот Версаль. Зато каждый вечер играли мы в футбол, и там уже можно было разойтись, нецензурная лексика не возбранялась, единственный запрет был — не пихать и не ударять артистов. А на режиссера за неудачный пас орали как угодно! Отводили душеньку за все «страдания» на площадке, за все эти «Александр Дмитриевич, Сергей Артурович, мое почтение-с».