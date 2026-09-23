Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

Оргкомитет Букеровской премии по литературе объявил короткий список 2026 года. Среди лидеров отбора оказались книги писателей Дугласа Стюарта и Марлона Джеймса, которые уже получали приз за свои произведения раньше. Всего отобрали шесть художественных текстов на английском языке, которые издали в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026-го.

ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ — 2026

Дуглас Стюарт. «Джон, сын Джона» (John of John) Марлон Джеймс. «Исчезающие» (The Disappearers) Элизабет Страут. «То, о чем мы никогда не говорим» (The Things We Never Say) Майкл Джон Харрисон. «Конец всего» (The End of Everything) Люк Кеннард. «Черная сумка» (Black Bag) Ребекка Перри. «Можем ли мы накормить короля» (May We Feed the King)

В конце июля жюри огласило лонг-лист: в него попало 13 книг. На этапе составления короткого списка выбыли «Тень объекта» Хлои Аридхис, «Швейцария» Эммы Клайн, «Елена из ниоткуда» Макенны Гудман, «Реновация» Кенана Орхана, «Пальмовый дом» Гвендолин Райли, «Все эти собаки» Джамеля Уайта и «Вивисекторы» Миссури Уильямс.

Букеровскую премию вручают с 1969 года за лучший роман на английском языке. Финалист получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Также с 2005 года проходит Международная Букеровская премия — ей отмечают книги, которые перевели на английский язык и опубликовали в Великобритании. Награды 2026 года удостоили роман «Путевые заметки о Тайване» писательницы Ян Шуан-цзы.

Жюри Букеровской премии этого года возглавляет филолог и писательница Мэри Бирд. Победителя объявят 9 ноября на церемонии в Лондоне.

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