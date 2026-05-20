Букеровская премия объявила победителя 2026 года

Триумфатором стал роман о любви и колониальной истории Тайваня, написанный на мандаринском языке.

В лондонской галерее «Тейт Модерн» объявили победителя Международной Букеровской премии — 2026. Награду получил роман «Путевые заметки о Тайване» писательницы Ян Шуан-цзы.

Впервые Букеровской премией наградили произведение, изначально написанное на мандаринском (северокитайском) языке. Писательница Ян Шуан-цзы и переводчица Линь Кинг стали первыми представителями Тайваня и тайваньско-американского сообщества, удостоенными приза.

Роман «Путевые заметки о Тайване» замаскирован под перевод найденного текста японского писателя. В центре сюжета — писательница, которая в 1938 году отправляется на Тайвань и совершает гастрономическое путешествие по острову.

Шорт-лист Букеровской премии объявили в марте. В список вошли шесть произведений, переведенных на английский с китайского, французского, португальского, немецкого и болгарского.

Премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов делят поровну между автором и переводчиком. Каждую работу, вошедшую в шорт-лист, наградят призом в размере 5000 фунтов стерлингов: по 2500 автору и переводчику.

