Букеровская премия объявила лонг-лист 2026 года

В список включили 13 романов, в том числе книги двух победителей прошлых лет.
Стал известен длинный список Букеровской премии по литературе за 2026 год. Среди лидеров отбора оказались книги писателей Дугласа Стюарта и Марлона Джеймса, которые уже получали приз за свои произведения раньше. Всего из 163 заявок отобрали 13 художественных текстов на английском языке, которые издали в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026-го.
ЛОНГ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ — 2026
- Дуглас Стюарт. Джон, сын Джона (John of John)
- Марлон Джеймс. Исчезающие (The Disappearers)
- Элизабет Страут. То, о чем мы никогда не говорим (The Things We Never Say)
- Хлоя Аридхис. Тень объекта (The Shadow of the Object)
- Эмма Клайн. Швейцария (Switzy)
- Майкл Джон Харрисон. Конец всего (The End of Everything)
- Макенна Гудман. Елена из ниоткуда (Helen of Nowhere)
- Люк Кеннард. Черная сумка (Black Bag)
- Кенан Орхан. Реновация (The Renovation)
- Ребекка Перри. Можем ли мы накормить короля (May We Feed the King)
- Гвендолин Райли. Пальмовый дом (The Palm House)
- Джамел Уайт. Все эти собаки (All Them Dogs)
- Миссури Уильямс. Вивисекторы (The Vivisectors)
Букеровскую премию вручают с 1969 года за лучший роман на английском языке. Финалист получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Также с 2005 года проходит Международная Букеровская премия — ей отмечают книги, которые перевели на английский язык и опубликовали в Великобритании. Награды 2026 года удостоили роман «Путевые заметки о Тайване» писательницы Ян Шуан-цзы.
Жюри Букеровской премии этого года возглавляет филолог и писательница Мэри Бирд. Шорт-лист станет известен 22 сентября. Победителя объявят 9 ноября на церемонии в Лондоне.
18+
Комментарии (0)