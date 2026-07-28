Букеровская премия объявила лонг-лист 2026 года

Стал известен длинный список Букеровской премии по литературе за 2026 год. Среди лидеров отбора оказались книги писателей Дугласа Стюарта и Марлона Джеймса, которые уже получали приз за свои произведения раньше. Всего из 163 заявок отобрали 13 художественных текстов на английском языке, которые издали в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026-го.

ЛОНГ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ — 2026

Дуглас Стюарт. Джон, сын Джона (John of John) Марлон Джеймс. Исчезающие (The Disappearers) Элизабет Страут. То, о чем мы никогда не говорим (The Things We Never Say) Хлоя Аридхис. Тень объекта (The Shadow of the Object) Эмма Клайн. Швейцария (Switzy) Майкл Джон Харрисон. Конец всего (The End of Everything) Макенна Гудман. Елена из ниоткуда (Helen of Nowhere) Люк Кеннард. Черная сумка (Black Bag) Кенан Орхан. Реновация (The Renovation) Ребекка Перри. Можем ли мы накормить короля (May We Feed the King) Гвендолин Райли. Пальмовый дом (The Palm House) Джамел Уайт. Все эти собаки (All Them Dogs) Миссури Уильямс. Вивисекторы (The Vivisectors)

Букеровскую премию вручают с 1969 года за лучший роман на английском языке. Финалист получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Также с 2005 года проходит Международная Букеровская премия — ей отмечают книги, которые перевели на английский язык и опубликовали в Великобритании. Награды 2026 года удостоили роман «Путевые заметки о Тайване» писательницы Ян Шуан-цзы.

Жюри Букеровской премии этого года возглавляет филолог и писательница Мэри Бирд. Шорт-лист станет известен 22 сентября. Победителя объявят 9 ноября на церемонии в Лондоне.

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