Админ «Антиглянца» Татьяна Столяр представит книгу «Я есть жир» в «Подписных изданиях»

Петербургская презентация автофикшна о том, как жить в своем теле посреди культа худобы, состоится 28 сентября.
28 сентября в «Подписных изданиях» состоится презентация книги «Я есть жир» соосновательницы проекта «Антиглянец», арт-коллекционера и председателя ридинг-клуба «Триггер» Татьяны Столяр. Модерирует встречу книжный обозреватель Максим Мамлыга, который как ментор и куратор помог журналистке прийти в литературу.
«Я есть жир» — автофикшн о том, как жить в своем теле посреди культа худобы. Откровенные тексты о принятии себя Татьяна дополнила иллюстрациями художников Антона и Алексея Яковлевых. Почти два года они регулярно созванивались со Столяр, слушали ее личные рассказы о собственном теле и внешности. Братья-близнецы работали независимо друг от друга: каждый выбирал сюжеты из «хроник гнева, горести и радости» и по-своему интерпретировал их.
Татьяна Столяр
Админ канала «Антиглянец», автор книги «Я есть жир» — в интервью Собака.ru (декабрь 2025):
Я долго искала художников для проекта, сначала отсматривала художниц с феминистской оптикой. Уже начались разговоры с потенциальной участницей, но ее галерея заломила «совершенно неадекватную» цену. В какой-то момент я поняла, что мне нужен вовсе не феминистский, а мужской, лобовой и олдскульный взгляд на тему, которую я поднимаю. И нашла — через соцсети. Мне очень понравились работы этих художников, в них есть какое-то ощущение неприкаянного маленького человека, щемящее русскую душу.
Московская презентация книги прошла 9 сентября в галерее Алины Пинской — там открыли выставку «Телесье» с десятками работ братьев Яковлевых, созданных для истории Столяр. Экспозиция продлится до 20 сентября.
На встрече в петербургских «Подписных» Татьяна расскажет о своем пути: как многолетняя борьба с лишним весом превратилась для нее в проект на стыке литературы и современного искусства. Автор ответит на вопросы гостей и подпишет желающим свою книгу.
Презентация «Я есть жир» стартует 28 сентября в 19:00 на Литейном, 57. Вход свободный, нужна регистрация.
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