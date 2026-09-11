Админ «Антиглянца» Татьяна Столяр представит книгу «Я есть жир» в «Подписных изданиях»

28 сентября в «Подписных изданиях» состоится презентация книги «Я есть жир» соосновательницы проекта «Антиглянец», арт-коллекционера и председателя ридинг-клуба «Триггер» Татьяны Столяр. Модерирует встречу книжный обозреватель Максим Мамлыга, который как ментор и куратор помог журналистке прийти в литературу.

«Я есть жир» — автофикшн о том, как жить в своем теле посреди культа худобы. Откровенные тексты о принятии себя Татьяна дополнила иллюстрациями художников Антона и Алексея Яковлевых. Почти два года они регулярно созванивались со Столяр, слушали ее личные рассказы о собственном теле и внешности. Братья-близнецы работали независимо друг от друга: каждый выбирал сюжеты из «хроник гнева, горести и радости» и по-своему интерпретировал их.