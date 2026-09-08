Шаргунов и Сенчин: премия «Ясная Поляна» объявила короткий список русской прозы 2026 года

Литературная премия «Ясная Поляна» опубликовала короткий список главной номинации — «Современная русская проза». В 24-м сезоне из 170 заявленных произведений в шорт-лист отобрали пять:

Сергей Носов. Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025 Мария Ныркова. Яблоки и змеи. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025 Максим Привезенцев. Маяки Сахалина. М.: Стеклограф, 2025 Роман Сенчин. Поминки. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026 Сергей Шаргунов. Попович. М.: Редакция Елены Шубиной, 2026

Длинный список русской прозы этого года стал известен в конце апреля. В полуфинал вышло 26 книг, в том числе «Юдоль» Михаила Елизарова, «Сценаристка» Светланы Павловой, «Совиная тропа» Павла Крусанова, «Крууга» Анны Лужбиной, «Тума» Захара Прилепина, «Пьянеть» Кирилла Рябова и «Среди людей» Ислама Ханипаева.

В разные годы лауреатами премии в категории русской прозы становились Леонид Юзефович, Дмитрий Данилов, Герман Садулаев, Андрей Рубанов, Гузель Яхина и Евгений Водолазкин. Произведения этого года отбирали члены жюри премии совместно с рабочей группой выпускников яснополянской Школы критики имени Курбатова.

Жюри «Ясной Поляны» объявит победителя 24-го сезона на ежегодной церемонии награждения в октябре.

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