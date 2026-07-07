Что читать в июле: 13 отличных новых книг

Путеводитель по местам съемок картин Алексея Балабанова, исследование арт-критика Флориана Иллиеса, эссе Сергея Эйзенштейна, романы мемуаристки Достоевского, Некрасова, Толстого и Тургенева — Авдотьи Панаевой, личный дневник Джоан Дидион, размышление лауреата Пулитцеровской премии Эрнана Диаза о «ревущих двадцатых», а также стихотворения сценариста Юрия Арабова — Собака.ru рассказывает о литературных релизах второго месяца лета, на которые стоит обратить внимание
ГЛАВНОЕ
Андрей Карташов и Петр Лезников «Петербург Балабанова. Путеводитель» (18+)
Вооружаемся путеводителем по местам съемок «Брата», «Кочегара», «Замка», «Груза 200» и других картин Алексея Балабанова! Каким Петербург выглядел в мультивселенной режиссера? И что он для него значил? Ответы на эти вопросы получится найти, следуя маршруту от роддома до кладбища (через баню, трамвайный парк, бар, рок-магазин и киностудию!). К изданию прилагаются карта и фотографии.
В качестве тизера читайте отрывок о магазине «Рок-остров» («девушка, а у вас "Крылья" "Наутилуса" есть?») и роли музыки в творчестве Алексея Октябриновича.
«Сеанс»
Флориан Иллиес «Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари» (18+)
Немецкий арт-критик и писатель транслирует быт Томаса Манна и его семьи в изгнании. В 1933 году, когда Манны находятся на отдыхе на юге Франции, в родной для писателя Германии обостряется политическая ситуация. Из-за этого Томас, его жена Катерина и шестеро детей вынуждены стать эмигрантами. На их примере Иллиес раскрывает темы тоски по родине, страха, злости и, конечно, мира, который находится на грани краха.
Ad Marginem х Яндекс.Книги, перевод: Михаил Рудницкий
Авдотья Панаева «Мелочи жизни. Женская доля» (16+)
Авдотья Панаева прежде всего известна как мемуаристка — в ее «Воспоминаниях» отражены уникальные детали из биографий Достоевского, Некрасова, Толстого, Тургенева, Гончарова, Белинского и других литераторов. На самом же деле писательница была сильным автором прозы: ее интересовали темы моральной и экономической зависимости женщин, семейного деспотизма, лицемерия либерально настроенных дворян, светских предрассудков и условностей.
По меркам XIX века ее «Мелочи жизни» и «Женская доля» — более чем смелое рассуждение о правах и свободах.
«Редакция Елены Шубиной»
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Джоан Дидион «Записи для Джона» (18+)
«Записи для Джона» — возможность погрузиться в ранее неизвестную (и даже интимную!) внутреннюю жизнь голоса поколения 1960-х. Обнародованные дневниковые записи — по сути, дневник визитов Дидион к психиатру, который она вела специально для своего супруга. Внутри: признания в депрессии и тревожности, в чувстве вины перед дочерью, в травматичных отношениях с родителями и даже в творческом кризисе.
Corpus, перевод: Любовь Сумм
Эрнан Диаз «Доверие» (16+)
Эта новинка лауреата Пулитцера придется по вкусу поклонникам «Великого Гэтсби», «Финансиста» и эпохи «ревущих двадцатых». Роман-головоломка о жизни магната с Уолл-стрит и его супруги состоит из четырех частей: каждая из них повествует о происхождении богатства и статуса семьи Бивелов, но с разных точек зрения. В первом случае — мы узнаем подробности из книги о жизни миллионера, во втором — из его мемуаров, в третьем — со слов его секретарши и, наконец, жены.
Главный вопрос: можно ли кого-то назвать надежным рассказчиком и в чьей истории на самом деле скрыта правда?
«Кион. Строки» х «Альпина. Проза», перевод: Дмитрий Шепелев
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн «Четвертое измерение. Ключевые статьи о технике и философии киномонтажа: 1923–1947» (16+)
Фундаментальный сборник эссе кинематографиста-визионера, обязательный для всех синефилов. В книге Сергей Эйзенштейн раскрывает инсайды об искусстве монтажа: как он связан с эмоциональными, звуковыми и визуальными ассоциациями, а также при помощи чего он воздействует на физиологию и подсознание зрителя.
Бонус: пролог авторства Александра Сокурова!
Individuum
Юрий Арабов «Механика судеб. Стихи разных лет» (18+)
Автор сценариев к «Молоху», «Фаусту» и «Юрьеву дню» помимо работы в кино писал прозу и стихотворения в жанре метафизического реализма. В нынешний посмертный сборник вошла различная лирика и его «Механика судеб» — эссе, где философия кино переплетается с биографиями Пушкина, Гоголя и Наполеона, а также пересказом снов (да-да!).
«Редакция Елены Шубиной»
Рита Буллвинкел «Кем бы я была, если бы не была собой» (18+)
Если дебют номинантки на Пулитцер и участницы лонг-листа Букера был романом взросления, то новый релиз — это экспериментальные, гротескные, динамичные и по-настоящему смешные рассказы. В них буквально «смешались в кучу кони, люди»: среди героев здесь призраки, одержимые арфами женщины (что?да!), змей-самозванец, школьники-растения, заключенные ГУЛАГа.
Гарантируем только одно: происходящий абсурд заставит вас усомниться в привычных представлениях о реальности.
Corpus, перевод: Андрей Бондаренко
Гаэль Фай «Жакаранда» (18+)
Семейная сага франко-руандийского автора — размышление о вреде замалчивания трагедии, травме, переходящей из поколения в поколение, и непростом пути к примирению. В «Жакаранде», как и в дебютном романе «Маленькая страна», Фай раскрывает тему геноцида тутси в Руанде. На этот раз — через историю подростка Милана, который всю жизнь провел в благополучном неведении о прошлом своей семьи, но, однажды столкнувшись с незнакомцем, отправляется на поиски корней.
«Фантом Пресс», перевод: Тимофей Петухов
Мария Грация Каландроне «Куда ты меня не взяла» (18+)
Писательница и поэтесса Мария Грация Каландроне изучает собственную семейную драму: в 1965-м родители оставили ее одну в садах виллы Боргезе и исчезли, а позже их тела нашли в Тибре. Каландроне сочетает лирику — личные переживания о произошедшем — с документальными свидетельствами и реконструкцией биографии матери.
Результатом становится глобальное размышление о судьбах итальянских женщин середины ХХ века.
«Подписные издания», перевод: Мария Громыко
Антонио Ди Бенедетто «Зама» (18+)
Первая часть «трилогии ожидания» — романов о людях в состоянии апатии и меланхолии — рассказывает о судьбе чиновника Диего де Замы, который застрял в Парагвае в ожидании перевода в столичный Буэнос-Айрес. Вдали от собственной семьи и королевского двора он осмысляет ускользающий от него социальный статус и смысл жизни. Постепенно его амбиции угасают, а дни становятся наполнены паранойей и мелкими интригами.
NoAge, перевод: Александр Казачков
Николя Тран «Плебс. Народная история Рима» (18+)
Из уроков истории мы в курсе, как был устроен быт древнеримских патрициев: от пышных пиров и гладиаторских боев до заседаний Сената и посиделок в термах. Профессор Университета Пуатье Николя Тран с помощью рукописей, надписей и археологических находок предлагает посмотреть на Античность глазами обычного гражданина: как он зарабатывал и заводил семью, где жил, как реагировал на исторические события и что на самом деле думал об аристократии.
«НЛО», перевод: Ольга Панайотти
Тавада Ёко «Где начинается Европа» (18+)
Впервые на русском — сборник рассказов японской писательницы, препарирующий феномен языковых и географических границ. Эта книга — повод задуматься о собственной принадлежности, этимологии знакомых слов, смешении культур и принятых понятиях: например, где заканчивается Европа и начинается Восток.
Ad Marginem, перевод: Анна Слащева, Маргарита Ключак, Юлия Колпенко
Комментарии (0)