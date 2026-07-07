Что читать в июле: 13 отличных новых книг

Андрей Карташов и Петр Лезников «Петербург Балабанова. Путеводитель» (18+)

Вооружаемся путеводителем по местам съемок «Брата», «Кочегара», «Замка», «Груза 200» и других картин Алексея Балабанова! Каким Петербург выглядел в мультивселенной режиссера? И что он для него значил? Ответы на эти вопросы получится найти, следуя маршруту от роддома до кладбища (через баню, трамвайный парк, бар, рок-магазин и киностудию!). К изданию прилагаются карта и фотографии.

В качестве тизера читайте отрывок о магазине «Рок-остров» («девушка, а у вас "Крылья" "Наутилуса" есть?») и роли музыки в творчестве Алексея Октябриновича.

«Сеанс»