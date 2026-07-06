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Ушла из жизни писательница и искусствовед Ирада Берг

Ей было 53 года.

Фото: Михаил Вильчук

Не стало Ирады Берг. Искусствоведу, писательнице, лауреату премии Собака.ru «Женщины меняют Петербург» было 53 года. 

Ирада Берг родилась 5 января 1973 года в Петербурге. С 2003 года работала в международном отделе ГМЗ «Царское Село», участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты и организовала благотворительные детские балы в Екатерининском дворце. С 2013 года руководила отделом внешних связей и культурных проектов ГМП «Исаакиевский собор», а с 2015-го исполняла обязанности его директора. 

Ирада — автор книг «Всему свое время», «Петрикор» и «Другой сценарий». В 2020-м она запустила цикл творческих встреч «Чтения со смыслом». Миссия проекта — объединить на одной площадке опытных и молодых писателей. Произведения авторов читали артисты театра. 

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Ирады Тофиковны.

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