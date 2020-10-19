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Литературный вечер авторского проекта Ирады Берг «Чтения со смыслом»

В Домашнем театре Юсуповского дворца состоялся авторский литературный вечер Ирады Берг «Чтения со смыслом» в рамках проекта «Кто я?». Перед началом гости могли прогуляться по анфиладе парадных залов дворца. Рассказы Ирады Берг  из нового сборника «Всему свое время...» прозвучали в исполнени заслуженного  артиста  России Максима  Матвеева и самого автора. Музыкальная партия прозвучала в исполнении пианистки, лауреата международных конкурсов – Анастасии Теренковой. Талант жить мечтой, не сожалея о прошлом, умение наслаждаться каждым моментом сегодняшнего дня, не забывая поиронизировать над собой – вот, пожалуй, главные лейтмотивы состоявшегося вечера.

  • Анастасия Теренкова, Максим Матвеев и Ирада Берг

  • Ирада Берг

  • Максим Матвеев

  • Анастасия Перова

  • Анастасия Теренкова

  • Алексей Казаков

  • Екатерина Дячук

  • Елена Бельчинская

  • Ольга Чепурова

  • Алена Антончик

  • Маргарита Шуваева и Алена Антончик

  • Татьяна Загорская

  • Алла Быкова и Екатерина Дячук

  • Юлия и Владимир Пашковские

  • Виолина Макарова

  • Екатерина Медведева

  • Александр Малич

  • Павел Филиппов

Фото: Михаил Вильчук

Сергей Колесников,
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