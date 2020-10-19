Литературный вечер авторского проекта Ирады Берг «Чтения со смыслом»

В Домашнем театре Юсуповского дворца состоялся авторский литературный вечер Ирады Берг «Чтения со смыслом» в рамках проекта «Кто я?». Перед началом гости могли прогуляться по анфиладе парадных залов дворца. Рассказы Ирады Берг из нового сборника «Всему свое время...» прозвучали в исполнени заслуженного артиста России Максима Матвеева и самого автора. Музыкальная партия прозвучала в исполнении пианистки, лауреата международных конкурсов – Анастасии Теренковой. Талант жить мечтой, не сожалея о прошлом, умение наслаждаться каждым моментом сегодняшнего дня, не забывая поиронизировать над собой – вот, пожалуй, главные лейтмотивы состоявшегося вечера.