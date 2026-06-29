Михаил Мельниченко, Ксения Малич, Константин Учитель и Максим Мамлыга выступят на литературном фестивале «Округ чтения»

Дни книжного соседства Европейского университета стартуют 29 июня.
Михаил Мельниченко (в центре) и команда Центра изучения эго-документов «Прожито» при ЕУСПб
29 июня в окрестностях Литейного проспекта открывается второй литературный фестиваль Европейского университета «Округ чтения». Публичные встречи, воркшопы и кинопоказы, посвященные книжной культуре, объединят сотрудников музеев, магазинов и культурных пространств. Среди прочих на фестивале выступят руководитель Центра изучения эго-документов «Прожито» Михаил Мельниченко, историк архитектуры Ксения Малич, книжный обозреватель и главред медиа «Билли» Максим Мамлыга, исследователь параллельного кино Глеб Сегеда и режиссер Константин Учитель.
Директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета:
Наш университет находится в районе, где на протяжении десятилетий жили и работали ключевые фигуры литературной и академической истории. В последние годы именно здесь появились важные точки притяжения для исследователей, ценителей и просто любителей русской литературы. У нас сложились дружеские отношения: мы ходим друг к другу в гости, во многих проектах участвуют наши студенты и выпускники. Нам захотелось <...> пригласить друзей и коллег объединиться — и сделать что-то открытое, живое и полезное для города.
30 июня в 19:00 в Гагаринском зале ЕУ искусствоведы Глеб Ершов и Полина Каменецкая, историк искусства Валерия Новицкая, методист центра «Прожито» Анастасия Павловская, исследователи Глеб Сегеда, Михаил Курганов и Светлана Москвитина примут участие в дискуссии «Между строк: архивные документы и личные свидетельства». 1 июля в 18:00 прогулку-воркшоп о случайных находках проведут Константин Учитель и Михаил Мельниченко, а также магистр Школы искусств и культурного наследия ЕУСПб Иван Большаков.
7 июля в 19:00 Ксения Малич выступит вместе с искусствоведом и историком Вадимом Бассом на паблик-токе «Советская архитектура послевоенных десятилетий: как и зачем ее изучают». Максим Мамлыга, эксперт по комплектованию книжного фонда Всероссийского музея Пушкина Марина Бокариус и филолог Елена Грачева обсудят домашние библиотеки 11 июля в 17:00.
«Округ чтения» ждет читателей и библиофилов с 29 июня по 12 июля. Подробная программа и бесплатная регистрация на события доступны на сайте фестиваля.
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