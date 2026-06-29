Михаил Мельниченко, Ксения Малич, Константин Учитель и Максим Мамлыга выступят на литературном фестивале «Округ чтения»

30 июня в 19:00 в Гагаринском зале ЕУ искусствоведы Глеб Ершов и Полина Каменецкая, историк искусства Валерия Новицкая, методист центра «Прожито» Анастасия Павловская, исследователи Глеб Сегеда, Михаил Курганов и Светлана Москвитина примут участие в дискуссии «Между строк: архивные документы и личные свидетельства». 1 июля в 18:00 прогулку-воркшоп о случайных находках проведут Константин Учитель и Михаил Мельниченко, а также магистр Школы искусств и культурного наследия ЕУСПб Иван Большаков.

7 июля в 19:00 Ксения Малич выступит вместе с искусствоведом и историком Вадимом Бассом на паблик-токе «Советская архитектура послевоенных десятилетий: как и зачем ее изучают». Максим Мамлыга, эксперт по комплектованию книжного фонда Всероссийского музея Пушкина Марина Бокариус и филолог Елена Грачева обсудят домашние библиотеки 11 июля в 17:00 .

«Округ чтения» ждет читателей и библиофилов с 29 июня по 12 июля. Подробная программа и бесплатная регистрация на события доступны на сайте фестиваля.

16+