«Большая книга» объявила шорт-лист 2026 года. Среди финалистов — Шаргунов, Елизаров, Данилкин и Плахов

Победителей XXI сезона объявят на торжественной церемонии в начале декабря.
Андрей Аствацатуров, председатель Совета экспертов «Большой книги» в 2026 году
Литературная премия «Большая книга» огласила короткий список XXI сезона. Среди прочих в финал вышли произведения Сергея Шаргунова, Михаила Елизарова, Анны Лужбиной, Романа Сенчина, Льва Данилкина и Андрея Плахова.
В этом году председателем Совета экспертов премии стал писатель, филолог, профессор СПбГУ и директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров. Жюри выбирает победителей в номинациях «Художественная проза» и «Нон-фикшн».
ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА» — 2026
Номинация «Нон-фикшн»:
- Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»
- Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»
- Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»
- Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж»
- Александр Снегирев «По линии матери»
Номинация «Художественная проза»:
- Коля Андреев «Всклянь»
- Вера Богданова «Царствие мне небесное»
- Елена Долгопят «Черты лица»
- Михаил Елизаров «Юдоль»
- Алексей Колесников «Закрепщик»
- Анна Лужбина «Крууга»
- Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»
- Захар Прилепин «Тума»
- Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра»
- Сергей Шаргунов «Попович».
Длинный список премии стал известен 22 апреля. В числе номинантов были писатели Александр Проханов, Кирилл Рябов и Павел Крусанов. Вечером 22 апреля задним числом в лонг-листе появилась книга Маргариты Симоньян. Ее текст внесли в категорию «Художественная проза» уже после церемонии, на которой огласили выбор экспертного совета.
Всего в 2026-м на премию выдвигали 465 произведений. Победителей традиционно объявят в начале декабря.
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