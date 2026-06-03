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«Большая книга» объявила шорт-лист 2026 года. Среди финалистов — Шаргунов, Елизаров, Данилкин и Плахов

Победителей XXI сезона объявят на торжественной церемонии в начале декабря.

Андрей Аствацатуров, председатель Совета экспертов «Большой книги» в 2026 году
Фото: Михаил Вильчук

Андрей Аствацатуров, председатель Совета экспертов «Большой книги» в 2026 году

Литературная премия «Большая книга» огласила короткий список XXI сезона. Среди прочих в финал вышли произведения Сергея Шаргунова, Михаила Елизарова, Анны Лужбиной, Романа Сенчина, Льва Данилкина и Андрея Плахова.

В этом году председателем Совета экспертов премии стал писатель, филолог, профессор СПбГУ и директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров. Жюри выбирает победителей в номинациях «Художественная проза» и «Нон-фикшн».

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА» — 2026

Номинация «Нон-фикшн»:

  1. Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории» 
  2. Лев Данилкин «Палаццо Мадамы» 
  3. Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти» 
  4. Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж» 
  5. Александр Снегирев «По линии матери»

Номинация «Художественная проза»:

  1. Коля Андреев «Всклянь» 
  2. Вера Богданова «Царствие мне небесное» 
  3. Елена Долгопят «Черты лица» 
  4. Михаил Елизаров «Юдоль» 
  5. Алексей Колесников «Закрепщик» 
  6. Анна Лужбина «Крууга» 
  7. Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» 
  8. Захар Прилепин «Тума» 
  9. Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» 
  10. Сергей Шаргунов «Попович».

Длинный список премии стал известен 22 апреля. В числе номинантов были писатели Александр Проханов, Кирилл Рябов и Павел Крусанов. Вечером 22 апреля задним числом в лонг-листе появилась книга Маргариты Симоньян. Ее текст внесли в категорию «Художественная проза» уже после церемонии, на которой огласили выбор экспертного совета.

Всего в 2026-м на премию выдвигали 465 произведений. Победителей традиционно объявят в начале декабря.

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