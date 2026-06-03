«Большая книга» объявила шорт-лист 2026 года. Среди финалистов — Шаргунов, Елизаров, Данилкин и Плахов

Литературная премия «Большая книга» огласила короткий список XXI сезона. Среди прочих в финал вышли произведения Сергея Шаргунова, Михаила Елизарова, Анны Лужбиной, Романа Сенчина, Льва Данилкина и Андрея Плахова.

В этом году председателем Совета экспертов премии стал писатель, филолог, профессор СПбГУ и директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров. Жюри выбирает победителей в номинациях «Художественная проза» и «Нон-фикшн».

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА» — 2026

Номинация «Нон-фикшн»:

Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории» Лев Данилкин «Палаццо Мадамы» Андрей Плахов «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти» Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж» Александр Снегирев «По линии матери»

Номинация «Художественная проза»:

Коля Андреев «Всклянь» Вера Богданова «Царствие мне небесное» Елена Долгопят «Черты лица» Михаил Елизаров «Юдоль» Алексей Колесников «Закрепщик» Анна Лужбина «Крууга» Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» Захар Прилепин «Тума» Маргарита Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Сергей Шаргунов «Попович».

Длинный список премии стал известен 22 апреля. В числе номинантов были писатели Александр Проханов, Кирилл Рябов и Павел Крусанов. Вечером 22 апреля задним числом в лонг-листе появилась книга Маргариты Симоньян. Ее текст внесли в категорию «Художественная проза» уже после церемонии, на которой огласили выбор экспертного совета.

Всего в 2026-м на премию выдвигали 465 произведений. Победителей традиционно объявят в начале декабря.

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