Что читать в июне: 12 отличных новых книг

Галина Антипова «“Милые мои Элли…” Американская одиссея Владимира Маяковского» (16+)

Владимир Маяковский ассоциируется лишь с одной женщиной — Лилей Брик, но во время поездки в США в 1925 году он познакомился с русской эмигранткой Элли Джонс (Елизаветой Зиберт!), которая позже родила ему дочь. Как вышло, что поэт вернулся на родину, а его новая семья осталась за границей? И как на судьбе Элли и Патриции (она же Елена Владимировна Маяковская!) отразились трагическая гибель поэта и тоска по родине? Отвечает научный сотрудник Галина Антипова.

«Бослен»