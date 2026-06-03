Что читать в июне: 12 отличных новых книг

Дневники, письма и рассказы Эдуарда Лимонова о его жизни в Москве, эссе Вирджинии Вулф о Лондоне, трибьют Любови Аркус Александру Сокурову, переписка Рильке, Пастернака и Цветаевой, мифы Петербурга, а также хроники советской и российской мультипликации — Собака.ru рассказывает о литературных релизах первого месяца лета, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Эдуард Лимонов «Я не хочу быть простым человеком» (18+)
Издатели продолжают традицию 2025 года: только недавно мы изучали утерянную и случайно найденную «Москву майскую» (роман-портрет богемной жизни оттепели!), а совсем скоро сможем оценить дневники, письма и рассказы, в которых эпатажный писатель описывает столичный период своей биографии: от борьбы с нищетой до отношений с женой Еленой Щаповой. Все тексты сборника будут опубликованы впервые!
«Альпина.Проза»
Сборник «Сокуров» (16+)
Режиссер Любовь Аркус составила монографию из отрывков интервью Александра Сокурова и эссе, посвященных его фильмам. Внутри, к примеру, тексты искусствоведа Аркадия Ипполитова, кинокритика Майи Туровской, автора книги «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» Карины Добротворской, экс-главы журнала «Сеанс» Василия Степанова и других.
«Сеанс»
Кэролайн Блэквуд «Корриган» (18+)
«Подписные издания» ранее уже перевели на русский «Участь Мэри-Роуз» — мрачную историю о похищении ребенка авторства Кэролайн Блэквуд. В центре свежего релиза — последнего романа писательницы из шорт-листа «Букера» — зажиточная вдова полковника миссис Блант.
Она тяжело переживает смерть мужа и вынужденное одиночество, пока однажды не встречает молодого человека по имени Корриган. Тот оказывается искусным манипулятором, и дочь миссис Блант все больше переживает за ее безопасность (и собственное наследство!).
«Подписные издания», перевод: Шаша Мартынова
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Вирджиния Вулф «Мой Лондон» (16+)
В марте мы впервые читали на русском произведения Вулф «Быть больным» и «Мемуарный клуб», а в июне на очереди — микс из дневников и эссе о любимом городе писательницы, Лондоне. С одной стороны, он выступает как экстерьер для ее биографии, с другой — как полноценный герой, об истории и культуре которого идет рассказ.
«КоЛибри», перевод: Александр Ливергант и Александр Русинов
Борис Пастернак
Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева «Переписка 1926 года» (18+)
Поэты обменивались письмами всего несколько месяцев в 1926 году, но из этого получился практически эпистолярный роман. Среди главных тем — общее ощущение одиночества и то, как войны и революции превратили поэзию в анахронизм. Кстати, впервые содержание переписки Цветаевой и Рильке стало известно только в 1977 году, после того как истек запрет на их публикацию.
«Бослен»
Галина Антипова «“Милые мои Элли…” Американская одиссея Владимира Маяковского» (16+)
Владимир Маяковский ассоциируется лишь с одной женщиной — Лилей Брик, но во время поездки в США в 1925 году он познакомился с русской эмигранткой Элли Джонс (Елизаветой Зиберт!), которая позже родила ему дочь. Как вышло, что поэт вернулся на родину, а его новая семья осталась за границей? И как на судьбе Элли и Патриции (она же Елена Владимировна Маяковская!) отразились трагическая гибель поэта и тоска по родине? Отвечает научный сотрудник Галина Антипова.
«Бослен»
Нелла Ларсен «Притворство» (16+)
Сюжет романа (вы могли видеть его экранизацию «Идентичность» на Netflix!) происходит в ревущие двадцатые. Главные героини — две противоположности. Клэр ради социального статуса скрывает от окружения афроамериканские корни и ощущает утрату идентичности. Айрин — наоборот, гордится своим происхождением и ведет комфортную жизнь в Гарлеме. По законам чеховского ружья, их встреча приводит к трагической развязке.
«Лайвбук», перевод: Дина Батий
Сборник «Моя» (18+)
Журналист, поэт и экс-соведущая Татьяны Толстой в YouTube-программе «Белый шум» Ксения Буржская, исследовательница и экс-профессор Центра практической философии «Стасис» Европейского университета Оксана Тимофеева, куратор арт-проектов фонда «Антон тут рядом» Маргарита Полонская и еще семь писательниц размышляют о свободе и независимости.
«Все свободны»
Светлана Ворошилова «В конке без смартфона: Как выжить в дореволюционном Петербурге» (18+)
Как развлекались, где одевались, что ели и даже на что жаловались петербуржцы конца XIX — начала XX века, рассказывает краевед Светлана Ворошилова. В нон-фикшн-новинке она предлагает совершить мысленную телепортацию в духе блокбастера «Холоп»: представить, что вы оказались в Петербурге другой эпохи, и ваша задача — сойти за своего, детально изучив быт и привычки горожанина тех лет.
«Альпина нон-фикшн»
Кевин Бирмингем «Самая опасная книга: Как “Улисс” Джойса навсегда изменил литературу» (18+)
Как написать и издать книгу, когда ты вынужден бороться с нищетой и сложными семейными обстоятельствами? Может, стоит бросить попытки, если против тебя и твоего опуса запускают многочисленные судебные процессы? Кевин Бирмингем излагает судьбу скандального «Улисса» Джеймса Джойса как документальный триллер, который все же закончится победой свободы слова.
«Альпина нон-фикшн», перевод: Александра Глебовская
Сергей Капков «В Союзе с мультфильмами. О связи времени и кино, о судьбах и мультипликации» (16+)
Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков препарирует хронологию анимации: от советских пионеров жанра до независимых студий 1990-х. В книге собраны инсайды о работе над культовым «Ну, погоди!», биография оператора Михаила Друяна (благодаря ему мы познакомились с Винни-Пухом и «Вовкой в тридевятом царстве»!), кадры из редких мультфильмов и многое другое.
«Бослен»
Владимир Иванов «Мифы Петербурга» (18+)
Загадочные сфинксы, масонские символы на стрелке Васильевского острова и эсхатологическое наводнение — все это не редкости из рубрики «сверхъестественное», а элементы привычного быта петербуржцев. Искусствовед Владимир Иванов декодирует многослойные знаки, символы и легенды, которые остаются не всегда понятными даже для горожан в четвертом поколении.
«МИФ»
Комментарии (0)