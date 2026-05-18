Евгений Водолазкин выступит в «Подписных изданиях» на презентации романа «Последнее дело майора Чистова»

Встреча с писателем состоится 22 мая.

22 мая в книжном магазине «Подписные издания» писатель Евгений Водолазкин представит свой новый роман «Последнее дело майора Чистова». Действие детектива о «философе в погонах» Чистове разворачивается в современном Петербурге.

Водолазкин — автор шести романов, в числе которых «Лавр» и «Чагин». Литератор получал премии «Большая книга» и «Ясная Поляна», а в 2025-м у его философско-фантастической притчи «Авиатор» появилась экранизация с Константином Хабенским и Евгением Стычкиным в главных ролях.

Сюжет седьмого романа развернется вокруг убийства ученого, который исследовал искусственный интеллект. Майор Чистов, приступив к расследованию, задается философскими вопросами: почему ищут труп убитого человека, но не ищут его душу? В чем разница между живым и неживым, и можем ли мы преодолеть эту границу?

«Последнее дело майора Чистова» выйдет в «Редакции Елены Шубиной». Книга поступит в продажу 21 мая.

Встреча с Евгением Водолазкиным начнется 22 мая в 19:00 на Литейном, 57. Вход свободный, нужна регистрация.

