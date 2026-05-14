«Подписные издания» откроют в ночь с 16 на 17 мая. В программе — сет Kito Jempere, чтение обэриутов и выставка архивов магазина

В ночь с 16 на 17 мая книжный магазин «Подписные издания» впервые проработает до шести часов утра. Посетители смогут пообщаться с режиссерами Константином Учителем и Борисом Павловичем, а с 3:00 до 5:00 музыкант Kito Jempere выступит с диджей-сетом «Музыка для чтения».

Всю ночь будет работать выставка архивов «Подписных изданий», посвященная столетию книжного. В экспозицию среди прочего войдут фотографии магазина и витрин, книжные проспекты, плакаты о подписке начала 1950-х. Дизайнеры Федор Аброськин и Никита Левцов проведут медиации в 00:30 и в 01:30.

Часть ночной программы готовят вместе с Музеем ОБЭРИУ. В промежутке с 00:20 до 03:00 в «Подписных» выступит команда мемориальной квартиры Введенского, а артисты исполнят песни из спектакля-застолья «Список Паперной». Константин Учитель и Борис Павлович почитают тексты Хармса, Введенского, Олейникова, Заболоцкого, а также пародии из сборника Эстер Паперной.

Кофейня «Подписные булочки» представит специальное меню (ждем рапа-тоник с огуречным рассолом!). В самом книжном участникам программы лояльности при любой ночной покупке начислят двойные баллы.

Ночь на Литейном, 57 продлится до шести утра. Вход свободный.

18+