Сурганова, Дормидонтов, Цыпкин и Мамлыга прочитают «Тотальный диктант» для петербуржцев

18 апреля культурные площадки Петербурга присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Тотальный диктант». Жители города смогут проверить грамотность, написав текст под диктовку певицы Светланы Сургановой, телеведущего и актера Юрия Дормидонтова, писателя Александра Цыпкина, художника Владимира Колбасова, книжного обозревателя Максима Мамлыги и еще более 200 чтецов.

В этом году диктант напишут в 55 странах и более чем в тысяче городов. Текст посвящен детству Александра Пушкина — его написал прозаик и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов.

«Тотальный диктант» — волонтерский образовательный проект. Каждый год один из современных российских писателей готовит специальный текст: его читают на площадках в разных городах России и мира, а также онлайн. В 2026 году акция состоится уже в 23-й раз.

Диктант проходит не только на русском языке. Текст перевели на языки народов России, включая вепсский, а также сойкинский и нижнелужский диалекты ижорского. Кроме того, диктант можно написать шрифтом Брайля.

В рамках акции организуют отдельный тест для иностранцев, изучающих русский язык. Его можно будет пройти на площадках «Тотального диктанта» в 40 странах, включая Россию, а также онлайн.

Начало диктанта в 14:00. Регистрация на 229 площадок Петербурга доступна на сайте проекта.

