Прогноз на 2026 год от погодных гуру Петербурга Юрия Дормидонтова и Леонида Петрова (апрель-проказник вошел в чат!)

Что ждет петербуржцев в 2026 году? Редакция Собака.ru призвала к ответу патриархов предсказаний — ведущих прогнозов погоды телеканалов «78» и «Россия 1» Юрия Домидонтов и Леонида Петрова. Останется ли зонтик нашим вечным атрибутом, будет ли в наступающем больше «плюс вайб активитиз» и получится ли у нас строить планы? Спойлер: в чат вошли апрель-проказник, размышления о грибницах и почему на Неве жить приятнее, чем на экваторе.
Останутся ли апатия и усталость нашими спутниками?
Юрий Дормидонтов: Если они придают вам силу и уверенность, нужно оставить их при себе. Но, по-моему, это не так. К черту! Без них как-нибудь протянем.
Леонид Петров: Не согласен, что они — наши спутники. Какая же усталость и апатия в Петербурге в середине июня, когда жарко, солнечно, белые ночи и пора романтических встреч и расставаний? Вы гуляете за ручку, солнышко светит, играют музыканты, разводят мосты, великий Эрмитаж как стоял, так и будет стоять, и вы вдыхаете полной грудью эту энергетику. Ну какие достоевщина, декаданс и упадничество? Я выступаю за то, что Петербург — радостный город. То, что вы называете апатией, особенность местного населения, которое слишком много анализирует происходящее. Не рефлексируйте, плывите по течению.
Получается, будет больше «плюс вайба», улыбок и прочих «жизнеутверждающих вытекающих»?
Юрий Дормидонтов: Да. Мы мало улыбаемся, поэтому медленно плывем. Улыбаться нужно больше, шире и чаще. Всему: тому, что получается, должно получиться и никогда не получится.
Леонид Петров: Будет. Например, когда мы вспомним, в каком прекрасном и великом городе живем. И как очаровательно в его экстерьерах испытывать взлеты и падения.
Мы замедлимся или станем быстрее?
Юрий Дормидонтов: Мы никогда не будем жить в быстром темпе как москвичи! Даже если захотим — не получится.
Леонид Петров: Замедляются соцсети, интернет, и мы тоже. Пора сбавить скорость в беге для того, чтобы оглянуться по сторонам или внутрь себя, а уже потом достичь всех пиков.
Мы будем интровертно отсиживаться дома или чаще выбираться в петербургский мрак?
Юрий Дормидонтов: Конечно, важно выходить на улицу. Я надеюсь, что 2026 год будет гораздо более грибной, чем предыдущий. И грибы будут идти не партиями и полосами, а всегда и всюду. Не метафорические, а буквальные. «Больше всего на свете он любил грибы» — это про меня. Грибы — древнейшие и самые загадочные существа. Я их люблю. Мне кажется, что они меня тоже.
Леонид Петров: Мы проведем время в гармонии и точно будем знать, в какие периоды жизни нам важно уединение и то самое одеялко, а в какие мы захотим делиться своей энергией с другими.
Получится ли у нас строить планы?
Юрий Дормидонтов: Планы строят только дураки. Нормальные люди живут, как живется. Подумаешь, что-то не вышло! Главное не это. Я даже придумал слоган: «Ты главнее».
Леонид Петров: Пускай те, кто хотят строить планы, думают о перспективе, остальные — не заморачивайтесь!
Погода будет совпадать с нашим внутренним состоянием?
Юрий Дормидонтов: Она и не должна. Будьте счастливы, потому что живы, а не потому что погода такая или сякая.
Леонид Петров: Не всегда. Например, небо окажется затянуто облаками уже 22 дня, но вы вдруг выйдете на улицу и встретите любовь всей своей жизни. В такой момент не погрустишь.
Может быть, в 2026-м нам будет совсем не до обсуждений погоды?
Юрий Дормидонтов: Очень часто. Но ничего страшного, погода как-нибудь проживет без нас.
Леонид Петров: Да, в радостные дни, когда мы будем жениться и отмечать дни рождения, погода тихонько постоит в сторонке.
Останется ли зонт частью петербургской идентичности?
Юрий Дормидонтов: Если он неплохо выглядит и является вашим украшением, почему бы и нет?
Леонид Петров: Пускай! Зонтик в Петербурге — это же как шаверма и поребрик.
Ждать ли нам солнца?
Юрий Дормидонтов: Нет, оно должно оставаться подарком. Будет ли оно часто? Ну а зачем частить с тем, что хорошо? Чтобы это надоело? Не стоит. Поводы для радости есть всегда. Они в людях, которые нас окружают.
Леонид Петров: Его будет много, и лучики станут щекотать щечки петербуржцев даже в те периоды, когда апрель-проказник притворяется зимой.
В Петербург будет по-прежнему чаще холодно?
Юрий Дормидонтов: Если мы не будем думать о холоде, он исчезнет. Мы часто не понимаем, что сами притягиваем и меняем погоду. Мы чего-то не хотим, боимся — и вот на тебе, получай. Вы знаете, как бывает? Я стою на балконе телеканала и говорю: «Какая очаровательная питерская погода!». Рядом со мной вовсю светит солнце, а в 100 метрах идет проливной дождь. Я его не пускаю. Какой я, такая и погода.
Леонид Петров: Сезоны будут контрастны, и это замечательно. Если бы мы жили на экваторе, всегда было бы солнечно. На Неве — огромное разнообразие. Это же так необычно, когда в начале мая тебя застает врасплох снегопад, а в декабре — плюс семь градусов.
Погода все еще будет меняться с космической скоростью, как завещали в фильме «Питер FM»?
Юрий Дормидонтов: Да, и это зависит от местоположения Петербурга. На море любой ветер меняет погоду и с ней настроение.
Леонид Петров: Главное — ко всем изменениям петербуржцы будут готовы.
Последнее — ваше пожелание петербуржцам в 2026 году?
Юрий Дормидонтов: Не отчаиваться, не расстраиваться и не ругаться. И понимать, что многое в этой жизни зависит от нас.
Леонид Петров: Даже когда солнышко отдыхает за облачками, отнеситесь к этому с пониманием и знайте, что оно обязательно выглянет. Это неизбежно.
