Прогноз на 2026 год от погодных гуру Петербурга Юрия Дормидонтова и Леонида Петрова (апрель-проказник вошел в чат!)

Останутся ли апатия и усталость нашими спутниками?

Юрий Дормидонтов: Если они придают вам силу и уверенность, нужно оставить их при себе. Но, по-моему, это не так. К черту! Без них как-нибудь протянем.

Леонид Петров: Не согласен, что они — наши спутники. Какая же усталость и апатия в Петербурге в середине июня, когда жарко, солнечно, белые ночи и пора романтических встреч и расставаний? Вы гуляете за ручку, солнышко светит, играют музыканты, разводят мосты, великий Эрмитаж как стоял, так и будет стоять, и вы вдыхаете полной грудью эту энергетику. Ну какие достоевщина, декаданс и упадничество? Я выступаю за то, что Петербург — радостный город. То, что вы называете апатией, особенность местного населения, которое слишком много анализирует происходящее. Не рефлексируйте, плывите по течению.

Получается, будет больше «плюс вайба», улыбок и прочих «жизнеутверждающих вытекающих»?

Юрий Дормидонтов: Да. Мы мало улыбаемся, поэтому медленно плывем. Улыбаться нужно больше, шире и чаще. Всему: тому, что получается, должно получиться и никогда не получится.

Леонид Петров: Будет. Например, когда мы вспомним, в каком прекрасном и великом городе живем. И как очаровательно в его экстерьерах испытывать взлеты и падения.

Мы замедлимся или станем быстрее?

Юрий Дормидонтов: Мы никогда не будем жить в быстром темпе как москвичи! Даже если захотим — не получится.

Леонид Петров: Замедляются соцсети, интернет, и мы тоже. Пора сбавить скорость в беге для того, чтобы оглянуться по сторонам или внутрь себя, а уже потом достичь всех пиков.