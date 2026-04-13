«Подписные издания» откроют 6 новых магазинов в ближайшие 3 года

«Подписные издания» подписали соглашение об открытии семи магазинов в течение трех лет. Одна из точек — филиал на базе московского Музея русского импрессионизма — уже открылась в феврале. По словам сооснователя «Подписных» Михаила Иванова, один большой магазин откроют в этом году в Петербурге, а позже еще три филиала запустят в Москве и два — в городах-миллионниках.

Иванов рассказал о расширении сети 9 апреля на мероприятии «Академия книжного бизнеса». По его словам, площадь каждого нового магазина по плану насчитывает от 1200 квадратных метров. Михаил упомянул, что об открытии новых точек договорились с инвестором, имя которого книготорговец не огласил.