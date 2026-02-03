«Подписные издания» расширяются: филиал книжного откроется при Музее русского импрессионизма в Москве

В феврале книжный магазин «Подписные издания» откроет первую точку в Москве. Около десяти тысяч книг, а также завтраки, тематические напитки к выставкам и выпечка «Подписных булочек» появятся на площадке Музея русского импрессионизма.

К своему десятилетию музей полностью обновляет и расширяет пространство третьего этажа. Интерьер «Подписных в музее» разработало архитектурное бюро Aurore. Команда «Подписных» обещает сохранить в новой точке все то, что ценят в петербургском магазине: атмосферу, сервис, подход к ассортименту и любовь к книжному делу.