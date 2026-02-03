Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Подписные издания» расширяются: филиал книжного откроется при Музее русского импрессионизма в Москве

Техническое открытие «Подписных в музее» — 13 февраля.

В феврале книжный магазин «Подписные издания» откроет первую точку в Москве. Около десяти тысяч книг, а также  завтраки, тематические напитки к выставкам и выпечка «Подписных булочек» появятся на площадке Музея русского импрессионизма.

К своему десятилетию музей полностью обновляет и расширяет пространство третьего этажа. Интерьер «Подписных в музее» разработало архитектурное бюро Aurore. Команда «Подписных» обещает сохранить в новой точке все то, что ценят в петербургском магазине: атмосферу, сервис, подход к ассортименту и любовь к книжному делу.

«Подписные издания» начали работу в центре Петербурга в 1926 году. В 2014-м проект запустил собственное канцелярское и сувенирное производство («Подписные изделия»), в 2017-м — издательское направление. В магазине на Литейном работают две кофейни — «Подписные булочки» и «Знакомьтесь, Джо!». Традиции петербургской книжной торговли команда «Подписных» сочетает с современными европейскими тенденциями.

Техническое открытие 13 февраля приурочат к вернисажу выставки Музея русского импрессионизма о маскарадах «Под маской». В полном объеме «Подписные в музее» начнут работу в марте.

