«Подписные издания» расширяются: филиал книжного откроется при Музее русского импрессионизма в Москве

Техническое открытие «Подписных в музее» — 13 февраля.
В феврале книжный магазин «Подписные издания» откроет первую точку в Москве. Около десяти тысяч книг, а также завтраки, тематические напитки к выставкам и выпечка «Подписных булочек» появятся на площадке Музея русского импрессионизма.
К своему десятилетию музей полностью обновляет и расширяет пространство третьего этажа. Интерьер «Подписных в музее» разработало архитектурное бюро Aurore. Команда «Подписных» обещает сохранить в новой точке все то, что ценят в петербургском магазине: атмосферу, сервис, подход к ассортименту и любовь к книжному делу.
«Подписные издания» начали работу в центре Петербурга в 1926 году. В 2014-м проект запустил собственное канцелярское и сувенирное производство («Подписные изделия»), в 2017-м — издательское направление. В магазине на Литейном работают две кофейни — «Подписные булочки» и «Знакомьтесь, Джо!». Традиции петербургской книжной торговли команда «Подписных» сочетает с современными европейскими тенденциями.
Техническое открытие 13 февраля приурочат к вернисажу выставки Музея русского импрессионизма о маскарадах «Под маской». В полном объеме «Подписные в музее» начнут работу в марте.
