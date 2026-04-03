15 новинок книжной ярмарки non/fiction, на которые стоит обратить внимание: от дневников Друскина до исследования феномена Тарантино

C 9 по 12 апреля в Москве пройдет весенняя ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Собака.ru собрала актуальные новинки, которые издательства (уже традиционно!) выпускают как раз к старту маркета.
Яков Друскин «Собрание сочинений. Том 2. Дневники. Письма» (16+)
Пока Хармс и компания вторгаются в Петербург настоящего (в декабре в квартире Введенского открылся музей ОБЭРИУ!), издательство Ad Marginem поддерживает этот тренд и публикует два тома сочинений Друскина — писателя, спасшего наследие Хармса. В феврале мы изучали его «Трактаты и наброски» — философские заметки, которые помогают лучше понять мировоззрение чудаков-трагиков из объединения «чинарей». В апреле пришла очередь дневников и писем, в которых Яков Семенович анализирует личные переживания, а также дружбу и творчество с обэриутами.
Ad Marginem
Сергей Эйзенштейн «Несделанные вещи» (18+)
Сборник с материалами к пяти неснятым в 1930-е фильмам Эйзенштейна — «Золото Зуттера», «Американская трагедия», «Que viva Mexico!», «МММ» и «Москва». В книге собраны сценарии, письма, заметки, раскадровки, эскизы, черновики режиссера (а еще инсайды — почему те самые проекты не были завершены!).
Бонус: комментарии Наума Клеймана и Нины Дымшиц!
Garage
Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа» (18+)
«Подписные издания» продолжают переводить неизвестную классику. На этот раз это роман Кэтрин Пиркис, автора книжной серии о приключениях детектива Лавдэй Брук, которую критики прозвали Шерлоком Холмсом в юбке. «Исчезнувшая без следа» — литературный дебют Пиркис. Драйвером сюжета здесь становится пропажа Эми, любимой дочери уважаемого эсквайра Стивена Уордена.
«Подписные издания» х Яндекс.Книги, перевод: Александра Глебовская
Кристин Ханна «Цвета истины» (18+)
Впервые на русском выходит роман 2019 года автора бестселлеров «Женщины» и «Улица светлячков» (по ней снят одноименный сериал для Netflix!). Драма «Цветы истины» рассказывает о судьбах сестер Грей, чью идиллическую жизнь в маленьком американском городке и крепкую семью разрушают ревность, предательство и новость о шокирующем преступлении.
«Фантом Пресс», перевод: Наталья Рашковская
Сергей Беляков «Николай Заболоцкий. Разрушение мифа» (16+)
В 2025 году «Редакция Елены Шубиной» запустила свою версию ЖЗЛ на новый лад: не такую громоздкую и более бойкую. В серии уже семь книг — о Пушкине, Бунине, Блоке, Андрееве, Чайковском, Тинякове и Вампилове. В новом релизе историк и лауреат «Большой книги» Сергей Беляков детально разбирает биографию Заболоцкого: от творчества в ОБЭРИУ до ареста.
«Редакция Елены Шубиной»
Колсон Уайтхед «Однажды в Гарлеме» (18+)
Лауреат Пулитцера, а также автор бестселлеров «Подземная железная дорога» и «Мальчишки из Никеля» описывает колоритные реалии гангстерского Гарлема 1960-х годов. Честный и порядочный семьянин Рэй из-за нехватки денег решается сбыть краденое на пару со своим кузеном. Так из-за глупой ошибки они невольно оказываются втянуты в передел власти и разборки мафии с полицией.
«Синдбад», перевод: Юлия Полещук
Виктор Ремизов «Анабарская сказка» (18+)
Если ваше сердце неравнодушно к историческим романам (и в особенности если в декабре 2025-го вы зачитывались «Невьянской башней» Алексея Иванова!), обратите внимание на автора «Вечной мерзлоты» и лауреата «Большой книги» Виктора Ремизова. В новом релизе он иммерсивно погружает читателя в обстоятельства похода промышленников и казаков, которые в XVII веке отправились осваивать Сибирь.
«Альпина.Проза»
Элизабет Уилсон «Играя с огнем. История Марии Юдиной, пианистки сталинской эпохи» (16+)
Музыкант Элизабет Уилсон рассказывает о судьбе своей коллеги Марии Юдиной. Ее считали одной из любимых пианисток Сталина, и во время Великой Отечественной войны она давала концерты для раненых солдат и жителей блокадного Ленинграда. При Юдина всегда была верна своим убеждениям и трижды оказывалась уволена из-за симпатий к религии и зарубежной музыке.
Бонус: редкие фотографии и иллюстрации!
«Бомбора», перевод: Александр Кабалкин
Мелисса Да Коста «Мои яблочные дни» (16+)
«Мои яблочные дни» — ода философии слоу-лайф и светлая история об обретении смысла жизни в простых удовольствиях. В центре сюжета — героиня Аманда, которая переезжает в глушь из-за личной трагедии. Среди вещей прошлой хозяйки дома она находит заметки о садоводстве, после чего возрождает заброшенные яблони и розы, живет наблюдениями за природой, заботой о себе и общением с соседями.
«Бель Летр», перевод: Александра Василькова
Елена Новоселова «Спасти Анну Каренину: Герои русской классики на приеме у психолога» (18+)
Елена Новоселова препарирует классику через призму психологии: в «Муму» раскрывается тема жестокости, зависимости и работы с травмой, в «Анне Карениной» — невыносимых эмоций, в «Мертвых душах» — личностных расстройств, в «Мастере и Маргарите» — спасительных иллюзий, в «Отцах и детях» — поисков смысла жизни, а в «Евгении Онегине» — драмы несовпадений.
«Альпина Паблишер»
Федор Панфилов «Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка. Славянские мифы и фольклор в искусстве и масскульте» (16+)
Историк Федор Панфилов выступает продолжателем дела Владимира Проппа, декодируя русский фольклор и отслеживая его путь до массовой культуры: как богатыри перекочевали из сказок Пушкина на картины Васнецова, а затем из советского кинематографа — в комиксы? Почему Баба-яга в современности превратилась в вампира (да-да!)? И существуют ли былины про Ленина и Сталина (даже не спрашивайте!)?
«Бомбора»
Стивен Биттнер «История вина в стране царей и комиссаров» (18+)
Анализ развития виноградарства и виноделия в России начинается с первых угодий XVII века и заканчивается борьбой с пьянством времен Горбачева. Это подробная энциклопедия технологий, практик, открытий ученых, кейсов предпринимателей и указов государственных деятелей, так или иначе связанных с культурой употребления алкоголя.
Спойлер: в книге не обошлось без упоминания князя Льва Голицына!
«Новое литературное обозрение», перевод: Владислав Третьяков
Гийом Лабрюд «Квентин Тарантино. От синефила до режиссера. От “Бешеных псов” до “Однажды в… Голливуде”» (18+)
В 2025 году мы изучали у Гийома Лабрюда биографию Кристофера Нолана, а теперь пришло время ответить на вечный вопрос: «Как рождаются тарантиновские диалоги?» Лабрюд анализирует жизнь и картины режиссера, раскрывая детали, ранее неизвестные даже киноманам. Например, для чего Тарантино переписал историю в «Бесславных ублюдках» и какими фильмами он вдохновлялся при съемках «Убить Билла».
«Бомбора», перевод: Олег Костровский
Виктор Шкловский «Ремесло» (18+)
«НЛО» подготовило третий том сочинений легендарного основателя Общества изучения поэтического языка Виктора Шкловского. Здесь собраны его размышления на тему литературного труда и кинематографа в работах «О теории прозы», «Техника писательского ремесла», «Как писать сценарии» и «Повести о прозе».
«Новое литературное обозрение»
Гаянэ Степанян «“Вы и убили-с…” Философия криминального сюжета в русской классической литературе» (16+)
Редкая находка для фанатов трукрайма! На примерах произведений Достоевского, Толстого, Гоголя, Пушкина и Лескова автор Гаянэ Степанян исследует причины преступлений героев. Причем (спойлер!) ключевым фактором становится влияние фигуры отца, предопределяющее нравственный выбор человека.
«Бослен»
