В Петербурге пройдет «Гоголевская неделя». В программе — встреча с Юрием Гальцевым и лекция о трактовках «Ревизора»

День рождения Гоголя и 190-летие первой постановки комедии о приезде Хлестакова отметят с 1 по 5 апреля.
С 1 по 5 апреля в Петербурге традиционно состоится фестиваль ко дню рождения Николая Гоголя. В этом году мероприятия «Гоголевской недели» пройдут на всех площадках библиотек Красногвардейского района. Тематически объединит мероприятия 190-летие первой постановки комедии «Ревизор».
В программе фестиваля — мастер-классы, литературные квизы и лекции. Завершат «Гоголевскую неделю» праздничные события в Доме книги. Филолог Евгений Филонов расскажет об опыте чтения «Ревизора» в разные эпохи, а художественный руководитель Театра Эстрады Юрий Гальцев и режиссер Станислав Парфенов проведут творческую встречу.
Премьера первого спектакля «Ревизор», в подготовке которого участвовал сам Гоголь, состоялась на сцене Александринского театра в апреле 1836 года. С тех пор в Александринке представили свыше десяти инсценировок пьесы. Над постановкой работали режиссеры Евтихий Карпов, Борис Сушкевич, Николай Петров и Леонид Вивьен.
«Ревизор» 2002 года, срежиссированный Валерием Фокиным, был десятой сценической версией комедии в Александринке. Спектакль-блокбастер, миксующий гоголевский юмор с мейерхольдовской биомеханикой и акапельной музыкой Десятникова, получил «Золотую маску». На протяжении 15 сезонов первый петербургский спектакль Фокина оставался одним из самых любимых публикой и на своей сцене, и на гастролях в России, и за рубежом. За годы, прошедшие со дня премьеры, общество изменилось: в июне 2018 года «Ревизора» Фокина показали в последний раз.
В феврале 2026-го режиссер представил «РЕВИЗОР с продолжением» — новую версию комедии с Тихоном Жизневским в роли Хлестакова. В постановке занята большая часть труппы, а многие из артистов играли и в спектакле 2002 года. В роли Городничего, как и в первом «Ревизоре» Фокина, появился Сергей Паршин.
ПРОГРАММА В «ДОМЕ КНИГИ» НА 5 АПРЕЛЯ
Невский проспект, 28
12:00–14:00 Мастер-класс по созданию шарнирной куклы. Вход по регистрации.
14:00–15:30 Лекция Евгения Филонова «Комедия Гоголя "Ревизор": жизнь драматического шедевра»
Кандидат филологических наук расскажет, чем был «Ревизор» для читателей прошлых столетий и о чем он говорит сегодня. Вход по регистрации.
15:00–17:00 Мастер-класс по валянию из шерсти «Виды любимого города». Вход по регистрации.
16:00–17:00 Творческая встреча с Юрием Гальцевым и Станиславом Парфеновым
Создатели спектакля «Ревизор» расскажут об инсценировке гоголевского сюжета и работе над постановкой Театра Эстрады. Речь пойдет о поиске интонации, режиссерском видении и о том, какие новые смыслы может открывать гоголевская комедия сегодня. Вход по регистрации.
