Сапрыкин, Седакова, Чечот и вокалистки «Колибри» выступят на фестивале книг по искусству Ad Marginem x Masters в Петербурге

28 марта на Левашовском хлебозаводе открывается третий фестиваль книг по искусству, который проводят школа Masters и издательство Ad Marginem. В программе — разговор журналиста (и нового директора по развитию Музея ОБЭРИУ!) Юрия Сапрыкина с издателем и директором Ad Marginem Михаилом Котоминым, поэтический вечер Ольги Седаковой, поп-ап выставка «Александр Константинов. Книга художника», а также музыкально-поэтический перформанс вокалисток группы «Колибри» Анны Чайковской и Инны Волковой.
Фестиваль 2026 года посвящен маршрутам художников, писателей, мыслителей и их героев. Эпиграфом стала книга Джона Берджера «Здесь — место нашей встречи» — сборник из восьми с «половиной» рассказов о путешествиях по городам и эпохам от эссеиста, художника, писателя и путешественника, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
28 марта
12:00 «Здесь — место нашей встречи». Презентация книги Джона Берджера
Журналист и культуролог Юрий Сапрыкин поговорит с издателем, директором Ad Marginem Михаилом Котоминым и переводчицей Ольгой Гавриковой о Берджере, который никогда не укладывался в конвенциональные рамки «писателя», «арт-критика», «художника» и «эссеиста», а также о его книге.
13:30 Экскурсия по выставке «Александр Константинова. Книга художника» совместно с галереей pop/off/art
Карьера художника и архитектора Александра Константинова охватывает более четырех десятилетий. Он работал в области монументального и станкового искусств, создавал масштабные инсталляции в городском пространстве, использовал сложные графические техники. Фирменная штриховка, применяемая автором независимо от масштаба произведения, стала отличительной чертой его художественного языка. Экспозиция объединит произведения, созданные мастером в жанре «книга художника» (livre d’artiste).
14:00 Дискуссия «Фланирование по "Книге пассажей": архитектура как зеркало современности»
Искусствовед и музейный эксперт Елизавета Лихачева вместе с историком архитектуры Ксенией Малич и доктором филологических наук Сергеем Фокиным, опираясь на «Книгу пассажей» Вальтера Беньямина, выяснят, как в архитектуре причудливо переплетаются желания и страхи, товары и услуги, прошлое и современность, — и что она говорит о нас самих.
16:00 Дискуссия «Вторая навигация, или о плавании души»
Поэт, доктор богословия Ольга Седакова и филолог Максим Калинин поговорят о старинном тропе плавания как основе для повествования. Среди героев дискуссии — Одиссей, Ной, Данте, Лоэнгрин, граф Монте-Кристо.
18:00 Дискуссия «Жанр травелога, или путешествие в страну реального»
Как устроен травелог? Где проходят границы жанра? Как в нем сочетается документальная природа, авторская субъективность и художественная амбиция? Поэтику взглядов «Другого» и иностранца, травелоги зарубежных авторов о России обсудят Кирилл Маевский, сооснователь Центра современной культуры «Смена» и исполнительный директор Ad Marginem, а также Александр Филиппов-Чехов — переводчик, директор издательства libra.
20:00 Поэтический вечер Ольги Седаковой
29 марта
12:00 Дискуссия «Жизнь форм: как возникло современное искусствознание»
Искусствовед Иван Чечот и историк искусства Сергей Фофанов обсудят, как искусствоведение оформилось в самостоятельную дисциплину и кем были ее «отцы-основатели». В центре внимания — ключевые фигуры, определившие методологические основания науки об искусстве: Алоиз Ригль, Анри Фосийон, Джордж Кублер, Майкл Баксандалл и другие герои рубежа XIX–XX веков. Спикеры расскажут о методах истории искусства как науки, о понятиях художественной формы и стиля, способах интерпретации произведений. Модератор — Ольга Гаврикова, редактор Ad Marginem.
15:00 Презентация книги о музыке Карлхайнца Штокхаузена
Пианистка и музыковед Ольга Скорбященская вместе с историком театра и музыки Константином Учителем представят книгу о музыке Карлхайнца Штокхаузена — композитора, переписавшего границы музыкального мышления второй половины XX века.
15:30 Дискуссия «"Мемуарный клуб" Вирджинии Вулф»
Главный редактор книжного медиа «БИЛЛИ» Максим Мамлыга вместе с филологом Ксенией Прихотько проведут паблик-ток о трех автобиографических очерках, написанных Вирджинией Вулф для заседаний Мемуарного клуба. На домашних встречах клуба участники «Старого Блумсбери» поочередно откровенничали о своем прошлом. Эксперты сосредоточатся на жанре мемуаров и попробуют объяснить, как рассказ о прошлом реконструирует личную историю и дух изображаемого времени.
17:00 Дискуссия «Пособие по фантастическим местам — иллюзии, утопии, химеры»
Кандидат философских наук Денис Игнатьев и философ Александр Погребняк разберут, как и почему в культуре формировались образы молочных рек и кисельных берегов — дивных стран и земель, в которых все было иначе, нежели в окружающей действительности. Ядром дискуссии станет вопрос о том, что толкает каждого из нас на поиск мест — реальных и воображаемых, — в которых должны царить только радость и благоденствие. Модератор беседы — историк Павел Котляр.
20:00 Музыкально-поэтический перформанс «Как мне кажется»
Вокалистки легендарной группы «Колибри» Анна Чайковская и Инна Волкова выступят с контрабасистом Дмитрием Шумиловым.
Программа детской мастерской и регистрация на все события публичной программы доступны по ссылке. Вход свободный на все мероприятия, кроме детских мастер-классов и музыкального перформанса — билеты на выступление «Колибри» продают отдельно.
Фестиваль пройдет 28 и 29 марта с 11:00 до 20:00 на Барочной, 4А.
