Сапрыкин, Седакова, Чечот и вокалистки «Колибри» выступят на фестивале книг по искусству Ad Marginem x Masters в Петербурге

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

28 марта

12:00 «Здесь — место нашей встречи». Презентация книги Джона Берджера

Журналист и культуролог Юрий Сапрыкин поговорит с издателем, директором Ad Marginem Михаилом Котоминым и переводчицей Ольгой Гавриковой о Берджере, который никогда не укладывался в конвенциональные рамки «писателя», «арт-критика», «художника» и «эссеиста», а также о его книге.

13:30 Экскурсия по выставке «Александр Константинова. Книга художника» совместно с галереей pop/off/art

Карьера художника и архитектора Александра Константинова охватывает более четырех десятилетий. Он работал в области монументального и станкового искусств, создавал масштабные инсталляции в городском пространстве, использовал сложные графические техники. Фирменная штриховка, применяемая автором независимо от масштаба произведения, стала отличительной чертой его художественного языка. Экспозиция объединит произведения, созданные мастером в жанре «книга художника» (livre d’artiste).

14:00 Дискуссия «Фланирование по "Книге пассажей": архитектура как зеркало современности»

Искусствовед и музейный эксперт Елизавета Лихачева вместе с историком архитектуры Ксенией Малич и доктором филологических наук Сергеем Фокиным, опираясь на «Книгу пассажей» Вальтера Беньямина, выяснят, как в архитектуре причудливо переплетаются желания и страхи, товары и услуги, прошлое и современность, — и что она говорит о нас самих.

16:00 Дискуссия «Вторая навигация, или о плавании души»

Поэт, доктор богословия Ольга Седакова и филолог Максим Калинин поговорят о старинном тропе плавания как основе для повествования. Среди героев дискуссии — Одиссей, Ной, Данте, Лоэнгрин, граф Монте-Кристо.

18:00 Дискуссия «Жанр травелога, или путешествие в страну реального»

Как устроен травелог? Где проходят границы жанра? Как в нем сочетается документальная природа, авторская субъективность и художественная амбиция? Поэтику взглядов «Другого» и иностранца, травелоги зарубежных авторов о России обсудят Кирилл Маевский, сооснователь Центра современной культуры «Смена» и исполнительный директор Ad Marginem, а также Александр Филиппов-Чехов — переводчик, директор издательства libra.